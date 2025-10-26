Marius Ștefănescu (27 de ani) pare că și-a trăit apogeul carierei, la Sepsi Sfântu Gheorghe. Pentru că, după despărțirea de formația covăsneană, ajunsă în „B“ între timp, lui Ștefănescu nu i-a mers bine nicăieri.

Mai întâi, a fost aventura roș-albastră, în tricoul FCSB-ului. Aici, fostul star al celor de la Sepsi a avut cifre decente, per ansamblu (49 de meciuri, 9 goluri, 4 pase de gol), însă niciodată n-a intrat în grațiile latifundiarului din Pipera. De altfel, în vară, Gigi Becali l-a și cedat, cu mare entuziasm, la Konyaspor (Turcia), deși această afacere a fost una falimentară.

Concret, FCSB l-a luat pe Ștefănescu, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro, și l-a cedat, în Turcia, pentru doar 300.000 de euro!

Ștefănescu, aproape inexistent la Konyaspor

Problema e că, după acest „divorț“, FCSB s-a dus în cap și nici lui Ștefănescu nu-i merge bine, la Konyaspor. Din contră! Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor a ajuns să joace fotbal, precum boxerii, câteva minute pe meci. Iar asta atunci când e introdus pe teren!

Astăzi, în Genclerbirligi – Konyaspor (1-2), Marius Ștefănescu a rămas „lipit“ de banca de rezerve. De când s-a transferat, la Konyaspor, pe finalul lunii iulie, el a adunat doar 283 de minute pe teren, în tricoul turcilor. Bilanțul său: 1 gol și 1 pasă de gol.

Ștefănescu a jucat cel mai mult în meciul cu Kasimpașa (1-1), disputat pe 5 octombrie, atunci când a prins 32 de minute pe teren.

