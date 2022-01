Luis Suarez poate pleca de la Atletico Madrid! Un club din Premier League, dar și trei echipe din afara Europei îl vor

Atacantul trecut prin curțile lui FC Barcelona, Liverpool sau Ajax mai are contract cu campioana Spaniei până în vara acestui an, iar din cauza relației proaste pe care o are cu antrenorul Diego Simeone, acesta nu vrea să își prelungească contractul cu echipa din Madrid.

Conform transfermarkt.com, Luis Suarez este pe lista lui Steven Gerrard, care își dorește ca vârful de 34 de ani să ajungă la echipa de pe locul 14 din Premier League. Sursa citată spune că, după transferul lui Coutinho, Gerrard dorește să își aducă la noua sa echipă un alt fost coechipier de la Liverpool.

Luis Suarez poate pleca de la Atletico Madrid!

De asemenea, atacantul care a reușit 9 goluri și 2 pase de gol în cele 27 de meciuri jucate în acest sezon este așteptat și în Brazilia. Palmeiras, Corinthias și Atletico Mineiro își doresc să îl transfere vârful care a scris istorie pentru FC Barcelona, alături de Leo Messi și Neymar.

Intrat într-o dispută cu Diego Simeone, din cauza rezultatelor slabe pe care echipa le-a înregistrat în acest sezon, Suarez nu vrea să mai continue în Spania, în afara situației în care s-ar întoarce la FC Barcelona.

De cealaltă parte, Gerrard vrea să o transforme pe Aston Villa într-o superputere. Acesta a transferat patru jucători până acum: Lucas Digne, Philippe Coutinho, Robin Olsen și Wesley. Dintre aceștia, pe Digne s-au achitat 30 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai scumpi jucători vânduți în acest sezon.