Lucescu spulbera TOT in Ucraina: a batut cu 2-0 la a 3-a clasata si ramane cu 4 puncte avans in fata lui Sahtior

Mircea Lucescu a castigat si meciul cu Zorya, cel mai greu jucat in ultima vreme in campionat.

Atmosfera nu era cea mai buna la Dinamo dupa infrangerea cu Villarreal din Europa League (0-2), asa ca fanii gigantului din Kiev aveau emotii pentru duelul cu echipa care nu mai pierduse decat de doua ori in acest sezon.

Dinamo a facut insa diferenta in doar 3 minute si a avut liniste in final. Besedin si Sydorchuk au marcat in minutele 55 si 58 pentru victoria lui Dinamo, care a adunat 43 de puncte in 18 etape, 4 mai mult decat rivala Sahtior.

"A fost echilibrat meciul o lunga perioada, am facut cateva erori. S-a jucat la intensitate ridicata, ambele echipe au fost foarte bine pregatite pentru acest joc. A fost echilibru pana am dat primul gol. S-au intalnit doua echipe de Europa, ritmul, organizarea a fost de meci european. Sunt doua echipe care pot sa fie in Europa si anul viitor.

Jucam de o luna din 3 in 3 zile, avem si jucatori indisponibili, si jucatori care nu sunt in cea mai buna forma din punct de vedere fizic, nu-i usor. Sunt foarte multumit de modul cum au organizat jocul baietii mei, e un rezultat foarte important pentru noi", a spus Lucescu la conferinta de presa.