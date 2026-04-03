Lovitură pentru Manchester City! Starul vrea să plece și nu mai există cale de întoarcere

Un fotbalist important de la Manchester City este gata să părăsească echipa antrenată de Pep Guardiola.

Manchester City a avut în ultimii ani fotbaliști la cel mai înalt nivel în lotul său, iar Pep Guardiola i-a păstrat mai mult timp pe jucătorii pe care i-a considerat de neînlocuit din echipa sa de start.

Acesta este și cazul lui Bernardo Silva, care după nouă ani la gruparea de pe „Etihad Stadium” este pregătit de o nouă provocare în carierea sa.

Bernardo Silva pleacă de la Manchester City în această vară

Mijlocașul portughez de 31 de ani ajunge la finalul contractului în vara lui 2026 și a decis să îi părăsească pe „cetățeni” și să semneze ca jucător liber de contract, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Bernardo Silva s-ar fi hotărât în legătură cu viitoarea sa echipă, iar portughezul își dorește foarte mult o mutarea la FC Barcelona, pentru a juca alături de fotbaliști precum Lamine Yamal, Raphinha și Pedri.

Bernardo Silva se află în al nouălea sezon la Manchester City, club la care a ajuns în 2017 de la AS Monaco. În această perioadă a disputat 449 de meciuri, a marcat 42 de goluri și a oferit 34 de pase decisive.

Portughezul a câștigat nu mai puțin de 19 trofee alături de „cetățeni”, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.

În actualul sezon, mijlocașul a bifat 42 de partide în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este în prezent 27 de milioane de euro.

