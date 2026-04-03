Lovitură pentru Manchester City! Starul vrea să plece și nu mai există cale de întoarcere

Manchester City a avut în ultimii ani fotbaliști la cel mai înalt nivel în lotul său, iar Pep Guardiola i-a păstrat mai mult timp pe jucătorii pe care i-a considerat de neînlocuit din echipa sa de start.

Acesta este și cazul lui Bernardo Silva, care după nouă ani la gruparea de pe „Etihad Stadium” este pregătit de o nouă provocare în carierea sa.

Bernardo Silva pleacă de la Manchester City în această vară

Mijlocașul portughez de 31 de ani ajunge la finalul contractului în vara lui 2026 și a decis să îi părăsească pe „cetățeni” și să semneze ca jucător liber de contract, conform jurnalistului Fabrizio Romano.