Lovitură pentru Manchester City! Starul vrea să plece și nu mai există cale de întoarcere

Manchester City a avut în ultimii ani fotbaliști la cel mai înalt nivel în lotul său, iar Pep Guardiola i-a păstrat mai mult timp pe jucătorii pe care i-a considerat de neînlocuit din echipa sa de start.
Acesta este și cazul lui Bernardo Silva, care după nouă ani la gruparea de pe „Etihad Stadium” este pregătit de o nouă provocare în carierea sa.
Bernardo Silva pleacă de la Manchester City în această vară
Mijlocașul portughez de 31 de ani ajunge la finalul contractului în vara lui 2026 și a decis să îi părăsească pe „cetățeni” și să semneze ca jucător liber de contract, conform jurnalistului Fabrizio Romano.
Bernardo Silva s-ar fi hotărât în legătură cu viitoarea sa echipă, iar portughezul își dorește foarte mult o mutarea la FC Barcelona, pentru a juca alături de fotbaliști precum Lamine Yamal, Raphinha și Pedri.
Bernardo Silva se află în al nouălea sezon la Manchester City, club la care a ajuns în 2017 de la AS Monaco. În această perioadă a disputat 449 de meciuri, a marcat 42 de goluri și a oferit 34 de pase decisive.
Portughezul a câștigat nu mai puțin de 19 trofee alături de „cetățeni”, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.
În actualul sezon, mijlocașul a bifat 42 de partide în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este în prezent 27 de milioane de euro.