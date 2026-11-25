După ce a rămas fără titlul de campioană a Africii în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), Marocul a pierdut, de fapt, puncte în clasamentul FIFA.

Marocul, a șaptea națională din clasamentul FIFA

„Leii Atlasului” au coborât de pe locul cinci pe locul șapte în urma actualizării clasamentului, miercuri.

Miercuri, FIFA şi-a actualizat clasamentul, ţinând cont de decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). Marţi, TAS a restituit Senegalului titlul de campioană a Africii pentru 2025, în detrimentul Marocului.

Minus 18 puncte în clasamentul FIFA pentru Maroc

În urma acestei decizii, Leii Atlasului au pierdut 18 puncte în clasamentul FIFA. Astfel, aceştia au coborât de pe locul cinci pe locul şapte în clasament. Portugalia a profitat de ocazie pentru a urca în top cinci, iar Brazilia a ajuns pe locul șase.

Senegalul, la rândul său, a câştigat 25 de puncte după modificarea rezultatului finalei Cupei Africii Naţiunilor, potrivit News.ro. „Leii din Teranga” rămân totuşi pe locul 18, între Japonia şi Norvegia.

FIFA a actualizat clasamentul la încheierea ultimei perioade internaţionale a anului. Campioana mondială, Spania, va încheia anul 2026 pe primul loc, înaintea Argentinei, Franţei şi Angliei.