Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Andrei Nicolescu, verdict după numirea lui Edi Iordănescu

Mutarea este una interesantă, în condițiile în care fotbalul românesc nu se poate lăuda cu prea mulți antrenori în campionatele puternice din vestul Europei.

După ce Cristi Chivu a luat toate trofeele puse în joc în Italia alături de Inter, Edi Iordănescu a primit o șansă importantă din Anglia, de la Watford, devenind astfel al doilea tehnician român din vest.

Andrei Nicolescu e de părere că fostul selecționer merită felicitat pentru nivelul la care a ajuns. Oficialul lui Dinamo susține că Edi Iordănescu are tot bagajul necesar pentru a reușit într-un campionat precum Championship.

„E de felicitat decizia. Cred că, asemenea antrenorilor de la noi care aşteaptă un anumit moment, adică nu sunt pe nicăieri, dar sunt antrenori tineri, au cursuri, ştiu tot, îşi doresc să prindă un moment, e de apreciat decizia de a merge acolo. Din perspectiva mea, are tot bagajul necesar să reuşească”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.