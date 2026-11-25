Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.
Andrei Nicolescu, verdict după numirea lui Edi Iordănescu
Mutarea este una interesantă, în condițiile în care fotbalul românesc nu se poate lăuda cu prea mulți antrenori în campionatele puternice din vestul Europei.
După ce Cristi Chivu a luat toate trofeele puse în joc în Italia alături de Inter, Edi Iordănescu a primit o șansă importantă din Anglia, de la Watford, devenind astfel al doilea tehnician român din vest.
Andrei Nicolescu e de părere că fostul selecționer merită felicitat pentru nivelul la care a ajuns. Oficialul lui Dinamo susține că Edi Iordănescu are tot bagajul necesar pentru a reușit într-un campionat precum Championship.
„E de felicitat decizia. Cred că, asemenea antrenorilor de la noi care aşteaptă un anumit moment, adică nu sunt pe nicăieri, dar sunt antrenori tineri, au cursuri, ştiu tot, îşi doresc să prindă un moment, e de apreciat decizia de a merge acolo. Din perspectiva mea, are tot bagajul necesar să reuşească”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.
Răzvan Raț, fără dubii după numirea lui Edi Iordănescu la Watford
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.
Întrebat despre numirea lui Edi Iordănescu, Răzvan Raț a expus că numirea fostului selecționer e un „pariu pentru Watford”. Motivul? Oficialii clubului speră că au găsit persoana potrivită pentru a redresa corabia.
Expertul VOYO susține că este un pas înainte pentru Edi Iordănescu, deoarece Championship este în elita campionatelor de pe continent.
„Edi e prietenul meu! E clar că nu am avut antrenori în fotbalul englez de 72 de ani, vorbim de fiecare nivel. Chiar dacă nu e Premier League, Championship e un campionat extrem de puternic.
E un pariu pe care el trebuie să și-l asume. Semnează pe 6 luni + încă doi ani. E un pariu și pentru Watford, ei mizează că fostul selecționer este omul potrivit să îi scoată din criză. Nu stau deloc bine în clasament.
Mai departe, o să fie răutăcioși care o să spună că nu e Premier League, să nu ne avântăm. Eu zic că e o performanță! E Championship, un campionat... Nu am cum să-l compar cu fotbalul românesc, cu tot respectul! E probabil la nivelul următoarelor campionate de după top 5 în Europa.
Eu cred că e o performanță, nu cred că Championship e sub campionatul Portugaliei. Pentru el este un pas în față. Orice ai spune, Championship e peste campionatul Poloniei. Nu cred că e un lucru mic să semnezi cu o echipă așa cum e Watford”, a declarat Răzvan Raț, la VOYO SPORT LIVE.