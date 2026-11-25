Fostul selecționer al echipei naționale va avea o misiune dificilă, având în vedere că Watford se bate pentru evitarea retrogradării. Contractul lui Edi Iordănescu va fi prelungit automat dacă va reuși să salveze de la retrogradare echipa.

Troy Deeney, dezamăgit de numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Troy Deeney, fostul atacant al lui Watford, nu are deloc încredere în fostul selecționer al României. Deeney s-a plâns de felul în care gestionează conducerea clubului problema băncii tehnice și crede că decizia de a-l numi pe Edi Iordănescu a fost complet greșită.

Deeney a subliniat faptul că antrenorul român nu este deloc statornic când vine vorba despre echipa pe care a antrenează și este convins că Watford va avea mari probleme cu antrenorul român pe bancă.

”E o debandadă totală. Eram la Watford când Pozzo a schimbat patru antrenori într-un singur sezon, dar atunci aveam o echipă bună. Aveam jucători buni, aşa că puteam amortiza şocul schimbării, pentru că lotul era plin de jucători de echipă naţională şi de lideri adevăraţi, aşa că ne puteam concentra strict pe partea fotbalistică.

Dar, de la an la an, lucrurile au devenit din ce în ce mai rele. Conducerea ne tot vinde rahat şi ne minte că e ciocolată. Dar suporterii s-au săturat să îl mănânce. Acum, vine încă un tip nou. Dacă ne uităm, nu a stat nicăieri mai mult de două sezoane.

E încă unul din aceeaşi categorie: Dionisi avea 10 cluburi antrenate în 12 ani de antrenorat. Au început acum să pună oameni care nici măcar nu dau impresia că îşi doresc să stea prea mult în funcţie. E destul de trist, să fiu sincer.

Nu sunt frustrat pentru mine, pentru că eu am o viaţă fericită. Dar acei fani care merg meci de meci la stadion şi îşi dedică viaţa echipei... La un moment dat, părea că echipa merge pe o traiectorie grozavă şi totul era făcut corect. Dar, acum, nu ştiu dacă nu cumva împăratul a devenit dictator şi uită cum se simt oamenii aflaţi în situaţia de mai sus”, a spus Deeney, conform YahooSports.