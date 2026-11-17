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Înțelegerea este valabilă până la finalul sezonului. Ben Yedder a fost prezent duminică, în tribunele stadionului Charlety, la partida din Cupa Franței dintre Paris 13 Atletico și Red Star, pierdută de noua sa echipă cu 0-2. Luni, transferul a fost oficializat: „Bine ai revenit acasă, Wissam!”, au scris parizienii pe rețelele sociale.

Atacantul francez revine în țara natală și a semnat cu Paris 13 Atletico , formație care evoluează în Ligue 3, al treilea eșalon al fotbalului francez.

Ben Yedder revine în Franța după doi ani

Format la Toulouse, atacantul și-a făcut debutul în fotbalul mare la formația franceză, înainte să ajungă la Sevilla, în vara anului 2016. După trei sezoane în Spania, AS Monaco l-a transferat în 2019 pentru 40 de milioane de euro.

Ben Yedder a petrecut cinci ani pe Stade Louis 2, a marcat 161 de goluri în Ligue 1 de-a lungul carierei și a adunat 19 selecții și trei goluri pentru naționala Franței în 19 selecții.

După plecarea de la Monaco, în vara lui 2024, francezul a evoluat la Sepahan, în Iran, Sakaryaspor, în Turcia, și Wydad Casablanca, în Maroc. Ultima aventură s-a încheiat în iulie 2026.

Noua sa echipă ocupă locul #9 în Ligue 3, cu 16 puncte adunate după 12 partide, cu patru victorii, patru remize și patru înfrângeri.

Pe Ben Yedder îl vom putea vedea la treabă sâmbătă, 21 noiembrie, într-un meci cu Le Puy-en-Velay FC din etapa #13. Cele două formații se duelează nu mai devreme de ora 15:45.