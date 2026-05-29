Sfâșietor! Cvadruplu campion în Ligue 1, mort la doar 43 de ani

Fostul fotbalist francez Bryan Bergougnoux a murit la vârsta de 43 de ani. Decesul ar fi survenit vineri, la Toulouse, după o perioadă în care fostul jucător s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Potrivit informațiilor din presa locală, Bergougnoux și-ar fi pierdut cunoștința în timp ce se afla într-un vehicul, în drum spre stadion. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.

Cvadruplu campion în Ligue 1, mort la doar 43 de ani

Format la academia lui Olympique Lyon, unde a ajuns la doar 10 ani, Bergougnoux a debutat la prima echipă în 2001.