Sfâșietor! Cvadruplu campion în Ligue 1, mort la doar 43 de ani

Sfâșietor! Cvadruplu campion în Ligue 1, mort la doar 43 de ani Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul jucător al lui Olympique Lyon, Bryan Bergougnoux, s-a stins din viață după mai multe probleme medicale.

TAGS:
Olympique LyonBryan Bergougnoux
Din articol

Fostul fotbalist francez Bryan Bergougnoux a murit la vârsta de 43 de ani. Decesul ar fi survenit vineri, la Toulouse, după o perioadă în care fostul jucător s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Potrivit informațiilor din presa locală, Bergougnoux și-ar fi pierdut cunoștința în timp ce se afla într-un vehicul, în drum spre stadion. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.

Cvadruplu campion în Ligue 1, mort la doar 43 de ani

Format la academia lui Olympique Lyon, unde a ajuns la doar 10 ani, Bergougnoux a debutat la prima echipă în 2001. 

Francezul fost parte din generația de aur a clubului și a câștigat patru titluri consecutive de campion al Franței, între 2002 și 2005, precum și trei Supercupe ale Franței.

Cel mai bun sezon al său în tricoul lui Lyon a fost 2004-2005, când a bifat 24 de meciuri și a marcat patru goluri.

După retragere, Bergougnoux a rămas în fotbal și a devenit antrenor. A activat la Thonon Evian, unde a câștigat titlul în National 3 și a promovat echipa, iar în 2024 a preluat pentru scurt timp conducerea lui Tours FC.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
Avem imagini! Ce au făcut jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Dinamo
Avem imagini! Ce au făcut jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Dinamo
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
ULTIMELE STIRI
GOOOOL! Ofri Arad a ridicat stadionul în picioare cu golul marcat contra lui Dinamo
GOOOOL! Ofri Arad a ridicat stadionul în picioare cu golul marcat contra lui Dinamo
Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Barcelona l-a prezentat pe fotbalistul de 80 de milioane de euro
Barcelona l-a prezentat pe fotbalistul de 80 de milioane de euro
Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr!
Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr!
FCSB își poate pierde liderul! Lille și Genk și-au trimis scouterii la barajul cu Dinamo
FCSB își poate pierde liderul! Lille și Genk și-au trimis scouterii la barajul cu Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene

Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€



Recomandarile redactiei
Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Barcelona l-a prezentat pe fotbalistul de 80 de milioane de euro
Barcelona l-a prezentat pe fotbalistul de 80 de milioane de euro
GOOOOL! Ofri Arad a ridicat stadionul în picioare cu golul marcat contra lui Dinamo
GOOOOL! Ofri Arad a ridicat stadionul în picioare cu golul marcat contra lui Dinamo
FCSB își poate pierde liderul! Lille și Genk și-au trimis scouterii la barajul cu Dinamo
FCSB își poate pierde liderul! Lille și Genk și-au trimis scouterii la barajul cu Dinamo
Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr!
Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr!
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!