SPECIAL Cine e Vincent Wagner, "creierul" echipei revelație a Europei! Antrenorul de la SV Elversberg va fi dorit de marile forțe ale lumii

Cine e Vincent Wagner, &quot;creierul&quot; echipei revelație a Europei! Antrenorul de la SV Elversberg va fi dorit de marile forțe ale lumii Fotbal extern
SPORT.RO
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Bundesliga propune revelația sezonului, SV Elversberg. 

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Vincent WagnerSV ElversbergBundesligaGermania
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SV Elversberg este echipa momentului în Europa, iar de când a promovat în Bundesliga, acesta fiind primul sezon în cel mai puternic eșalon din Germania, a atras simpatia iubitorilor de fotbal din toată lumea.

Clubul SV Elversberg este unul dintre cele mai mici care au evoluat vreodată în prima ligă germană și a avut parte de un debut de vis în Bundesliga, învingând pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formaţia Bayer Leverkusen, campioana din 2024, într-un meci disputat în etapa inaugurală a sezonului.

SV Elversberg, din Bundesliga, revelația sezonului în Europa

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A urmat o victorie și contra celor de la Monchengladbach, scor 4-3, în etapa 2, dar în etapa 3 a întâlnit Bayern Munchen și a bifat înfrângerea, 1-2!

Însă, entuziasmul din jurul echipei, care vine din Spiesen-Elversberg, o comună din Landul Saarland al Germaniei, este mare în continuare. În plus, și detaliile din afara fotbalului impresionează, comuna având o populație de nici 15.000 de locuitori, așezată în zona de sud-vest a Germaniei, foarte aproape de granița cu Franța.

Ascensiunea SV Elversberg a fost una incredibilă în ultimii ani, mai ales că în 2022 promova din liga 4 în liga 3 a Germaniei. Ulterior, a petrecut trei ani în Bundesliga 2, iar la finalul ediției 2025-2026 a șocat toată lumea și a promovat în Bundesliga!

SV Elversberg, antrenată de Vincent Wagner

SV Elversberg a făcut câteva investiții după ce a ajuns în prima ligă a Germaniei, iar în acest moment are un lot cotat la 58 de milioane de euro. Cel mai bine cotat fotbalist este mijlocașul ofensiv german Francis Onyeka (19 ani), împrumutat pentru această stagiune de la Bayer Leverkusen.

”Podiumul” este completat tot de jucători aduși în vară, atacantul Noel Futkeu (23 de ani), împrumutat de la Eitracht Frankfurt, cotat la 7.5 milioane de euro, și de Cole Campbell (20 de ani), extremă dreapta adusă definitiv de la Borussia Dortmund, pentru 6 milioane de euro!

”Creierul” acestei echipe este antrenorul neamț Vincent Wagner (40 de ani), care a avut un CV modest până acum. Venit la SV Elversberg în vara anului 2025, după ce timp de trei ani a fost antrenor al echipei Hoffenheim 2, el a mai activat antrenor secund la RW Essen, iar anterior a pregătit formații de nivel ”under”.

Vincent Wagner, CV modest până să impresioneze cu SV Elversberg

De când a preluat SV Elversberg, Vincent Wagner a condus echipa în 40 de meciuri, contabilizând 22 de victorii, opt remize și 10 înfrângeri, cu un golaveraj de 76 de goluri marcate și 50 primite.

Nici ca fotbalist nu a impresionat Vincent Wagner, evoluând pentru formații precum RW Essen sau FC Kray.

Iată ce spunea antrenorul echipei revelație a Europei după eșecul cu Bayern Munchen:

”Pentru noi, totul se rezumă întotdeauna la «cum». Și cred că «cum»-ul a fost, de fapt, în regulă. Deși am simțit că înainte de pauză, când lucrurile deveneau puțin tensionate, am făcut două încercări destul de subtile de a ne trage în picior pierzând mingea în timpul acțiunii.

În rest, ne-am descurcat destul de bine. Și în cele două momente pe care le-am avut, nu am putut găsi pasa. Apoi Bayern a început să devină puțin serioasă. Dacă știi ceva despre fotbal, știi că Bayern ar fi putut trece la o treaptă mai mare. Dar cel puțin am fost în joc. Când am avut mingea, cred că am fost destul de îndrăzneți. Au fost faze în care nu am jucat prost.

Lucrurile s-au îmbunătățit, mai ales în a doua repriză, deși Bayern s-a descurcat mai bine decât noi - trebuie să le recunoști asta.”

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