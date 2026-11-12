Lionel Scaloni a semnat până în 2030

Lionel Scaloni, antrenorul echipei naţionale a Argentinei, şi-a prelungit contractul cu naţionala sud-americană până în 2030, a anunţat joi preşedintele Asociaţiei Argentine de Fotbal (AFA), Claudio Tapia.

Contractul lui Lionel Scaloni (48 de ani), omul care a adus Cupa Mondială Argentinei în 2022 şi a dus naţionala albicelestă până în finala din 2026, urma să expire pe 31 decembrie 2026. "Aceasta este o zi foarte specială pentru întreaga familie a fotbalului argentinian. Lionel Scaloni va rămâne la conducerea echipei naţionale până la Cupa Mondială din 2030 şi va deveni antrenorul cu cele mai multe apariţii la Cupa Mondială", a subliniat Tapia în cadrul unei conferinţe de presă, ţinute alături de antrenor.

"Încă am acelaşi entuziasm ca în prima zi; un nou proiect începe acum", a subliniat Scaloni, vizibil emoţionat, când a vorbit despre prelungirea contractului său.

Argentina, fără Messi, retras din activitatea internaţională, va juca vineri un amical cu Uruguay, scrie News.ro.