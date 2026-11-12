La scurt timp după revoluția începută de Gigi Becali, după ce patronul roș-albaștrilor a anunțat valul de demiteri de la FCSB, Mihai Stoica l-a informat pe acesta că va părăsi și el echipa.

Victor Pițurcă: ”Nu va fi nicio demisie a lui Mihai Stoica!”

Decizia oficialului a venit chiar dacă Gigi Becali anunțase anterior că postul lui Mihai Stoica nu va fi pus în pericol, deși atribuțiile sale vor fi altele.

Mihai Stoica și-a luat rămas bun de la suporterii roș-albaștrilor printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Victor Pițurcă pune la îndoială ruptura dintre patronul roș-albaștrilor și Mihai Stoica și este convins că realitatea este diferită.

De fapt, fostul antrenor este convins că Mihai Stoica va continua să facă parte din conducerea clubului roș-albastru.

”Ce demisie?! Astea sunt vrăjeli. Nu e nicio demisie, nu va fi nicio demisie. Nu cred în astfel de lucruri. Cel care decide totul e Gigi, restul sunt poveşti”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Prima Sport.

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Pe rețelele de socializare, MM Stoica a oferit o primă reacție după ce a plecat de la echipă. Acesta a vrut doar să le mulțumească tuturor celor cu care a colaborat în cariera sa, începută în 1992.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that”, a scris MM Stoica, pe rețelele de socializare.