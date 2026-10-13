Cel care a câştigat de opt ori Balonul de Aur a ales o echipă formată din şapte bărbaţi şi trei femei: Tomás Aranda (Boca Juniors), Max Dowman (Arsenal), Zavier Gozo (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Kees Smit (AZ Alkmaar), Gilberto Mora (Tijuana), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Chloe Lot Sarwie (OLChelnase), Giovanna Waksman (OL Lyonnes), Lotta Wrede (Hamburger Frauen).

„Următorul capitol începe aici”

Max Dowman este, fără îndoială, cel mai cunoscut de pe această listă. Jucătorul lui Arsenal a devenit, în martie anul trecut, cel mai tânăr marcator din istoria Premier League, la 16 ani şi 73 de zile, la câteva luni după ce intrase deja în istorie devenind cel mai tânăr jucător care a jucat un meci de Liga Campionilor (la 15 ani şi 308 zile).

Fără a fi doborât astfel de recorduri, Jesus Rodriguez şi-a făcut un nume şi pe scena europeană. Extrema spaniolă din Como a fost cumpărată pentru peste 22 de milioane de euro de la Real Betis în vara anului 2025. Sezonul trecut, a marcat 4 goluri şi a oferit 10 pase decisive pentru clubul italian.

Nu este prima dată când Lionel Messi întocmeşte o astfel de listă în parteneriat cu furnizorul său de echipamente. Timo Werner, Jérémie Boga şi Kasper Dolberg s-au numărat printre cele mai discutate nume de pe lista sa din 2015 (prima).

După o pauză de câţiva ani, acest concept de "stele în ascensiune", ales de Messi, a revenit în 2024 cu nume precum Lamine Yamal şi Kenan Yildiz, iar mai recent, în 2025, cu viitoarea extremă a lui PSG, Mika Godts.