Lionel Messi a răbufnit, după Montreal - Inter Miami: "Nu înteleg, sunt degeaba!"

În minutul 40 al meciului, fundașul american George Campbell a avut o intrare dur și l-a faultat pe Messi. Superstarul argentinian s-a prăbușit la pământ și s-a ținut de genunchi în timp ce echipajul medical se îndrepta înspre teren.

Din cauza noilor reglementări MLS, în momentul în care arbitrul oprește jocul în cazul unei accidentări, jucătorul este obligat să părăsească terenul timp de două minute. Messi a ieșit de pe teren într-un moment oportun, fiindcă faultul a fost cauzat o lovitură liberă pentru Inter Miami într-o poziție favorabilă argentinianului.

Lionel Messi - FIFA The Best (2019)

În scurtul timp petrecut pe margine, Lionel Messi s-a întors către cameră și și-a exprimat disprețul în timp ce clătina nervos din cap.

"Acest tip de reguli sunt degeaba, nu le înteleg.." a spus Lionel Messi, cât timp se afla înafara terenului.

Messi: "With this type of rule.....we are doing badly." ????️

