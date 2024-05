Starul argentinian a înscris în minutul 62 al 11-lea gol în acest sezon în MLS, dar nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale. Saba Lobjanidze a reuşit o dublă (44, 59), iar Jamal Thiare (73) a stabilit scorul final.

Înfrângerea a făcut ca Inter Miami să încheie o serie invincibilă de zece partide. Ultimul eşec al formaţiei din Florida era din 23 martie, 0-4 cu New York Red Bulls.

Inter Miami se menţine pe primul loc în Conferinţa de Est, cu 34 de puncte în 17 partide, urmată de FC Cincinnati, cu 33 de puncte (16 jocuri).

În câteva zile, starul argentinian se va alătura naționalei pentru pregătirea participării la Copa America, unde este deținătoarea titlului.

Tehnicianul lui Inter Miami a fost întrebat dacă multiplul câștigător al Balonului de Aur a fost focusat în totalitate pentru meciul din MLS.

"Nu voi specula nimic pe acest subiect, dacă Messi s-a menajat pentru Copa America, pentru că această întrebare nu-și are sensul. A fost o seară în care jocul echipei a regresat în comparație cu alte meciuri, am fost total ieșiți din joc", a declarat antrenorul.

