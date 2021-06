Lewandowski si-a pus fanii pe ganduri cu ultima declaratie! Ce a spus starul Poloniei despre o posibila plecare

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Robert Lewandowski (32 ani) a iesit golgheter absolut in acest sezon si si-a pus fanii pe ganduri cu ultima declaratie facuta. Starul polonez a vorbit despre posibila plecare de la Bayern, club in tricoul caruia evolueaza de 7 ani.

Lewandowski a lasat 'usa deschisa' unui posibil transfer intr-un alt campionat, lasand de inteles ca si-ar dori noi experinente.

"Ma simt foarte bine la Bayern, orasul este superb, clubul este minunat, dar mereu am fost curios sa invat o limba noua, o cultura noua. Nu stiu daca voi face asta in fotbal sau dupa ce ma retrag, chiar nu stiu", a spus atacantul pentru Canal+.

Declaratia i-a pus in alerta pe sefii nemti, care au reactionat imediat la vestea unei posibile plecari: "Robert este cel mai bun atacant din lume. Inca are doi ani de contract cu noi si ne dorim sa il tinem alaturi cat mai mult timp", a spus Hebert Hainer conform AS.