Polonia - Slovacia, de la 19:00 la PRO TV si VOYO | Toate privirile sunt indreptate spre Lewandowski: echipele probabile 

Polonia si Slovacia se infrunta in primul meci din grupa E, de la EURO 2020. Turneul final se vede, in direct, la PRO TV, PRO X si pe VOYO!

Partida se desfasoara la Saint Petersburg, iar toti ochii sunt atintiti asupra lui Robert Lewandowski. Polonezul a marcat primul gol de la EURO 2012, iar in 2016 si-a dus nationala pana in sferturile de finala, unde a pierdut la penalty-uri, in fata Portugaliei, cea care avea sa castige si titlul european.

De cealalta parte, Slovacia spera la un nou rezultat favorabil, dupa ce la editia trecuta a turneului final a reusit sa ajunga pana in faza optimilor, unde a fost oprita de Germania.

ECHIPE PROBABILE:

Polonia: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zieliński; Lewandowski

Slovacia: Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda

"Jucatorii sunt in forma fizica foarte buna si pregatiti pentru joc. Nu am mai indoieli despre primul 11 pe care il voi trimite in teren, poate doar unul sau doi jucatori. Stim ca reprezentam intreaga Polonie. Va fi una dintre cele mai importante zile din cariera mea de antrenor", a declarat Paulo Sousa, antrenorul Poloniei.

"Intreaga echipa este pregatita si motivata pentru un succes. Jocul va reprezenta o provocare. Calculele de pe hartie nu sunt importante pentru mine. Voi fi fericit daca vom iesi de pe teren cu capetele ridicate si le vom arata fanilor ca am venit aici sa luptam pentru tara noastra", a spus si Štefan Tarkovič, selectionerul Slovaciei.