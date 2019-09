Leipzig a prins aripi: peste Bayern in startul de sezon! Barca, ca Dinamo in clasament! Vezi cum au inceput marile campionate. ANALIZA

Noul sezon a inceput in forta si surprizele nu s-au lasat asteptate prea mult. De asemenea au fost implementate si noi reguli.

PEMIER LEAGUE



In Anglia se pare ca va fi din nou o lupta in doi pentru tiitlul din cel mai puternic campionat din lume, Liverpool si Manchester City parand desprinse de rerstul competitoarelor. Liverpool este lider dupa patru etape cu maximum de puncte, urmata de Manchester City care au 10 puncte, dupa egalul cu Tottenham din etapa a 2-a.

Clasamentul din Premier league dupa primele 4 etape arata in felul urmator:

1. Liverpool - 12p

2. Manchester City - 10p

3. Leicester - 8p

4. Crystal Palace - 7p

5. Arsenal - 7p

In Premier League avem parte si prima oara de arbitrajul video, tehnologie care este prezentat in acest sezon in majoritatea competitiilor.

LA LIGA

In Spania, sezonul a inceput neasteptat de slab pentru cele doua mari echipe Barcelona si Real Madrid, ambele avand in primele 3 etape doar o victorie. Cu putin mai mult noroc a luat startul Atletico Madrid, condusa de Diego Simeone, aflat la al 9-lea sezon pe banca acestora. Atletico au victorii pe linie si sunt lideri in acest moment in Primera Division.

Clasamentul din Primera Division dupa primele 3 etape arata in felul urmator:

1. Atletico Madrid - 9p

2. Sevilia - 7p

3. Athletic Bhilbao - 7p

4. Levante - 6p

5. Real Madrid - 5p

Daca Real Madrid este o echipa in totala reconstructie, Barcelona este o reala surpriza in acest start de sezon, avand doar 4 puncte in 3 meciuri. In aceasta vara Barcelona s-a intarit prin aducerea lui Antoine Griezmann pentru suma de 120 de milioane de euro.

BUNDESLIGA

In Bundesliga situatia e ceva mai echilibrata, singura echipa cu maximum de puncte dupa primele 3 etape fiind RB Leipzig cu 9 puncte, urmata de Bayern, Wolfsburg si Leverkusen, toate 3 avand cate 7 puncte. Bayern s-a intarit cel mai puternic in aceasta perioada de transferuri dintre toate echipele din Germania, cheltuind nu mai putin de 144 milioane de euro. Printre starurile care au sosit pe Allianz Arena se afla Lucas Hernandez, venit de la Atletico Madrid, campionul mondial Benjamin Pavard, venit de la Stuttgart si Philippe Coutinho, impurumutat de la Barcelona.

Primele 5 clasate din Bundesliga dupa primele 3 etape sunt:

1. RB Leipzig - 9p

2. Bayern Munchen - 7p

3. Wolfsburg - 7p

4. Leverkusen - 7p

5. Dortmund - 6p

Lupta la titlu in Bundesliga pare sa se dea intre Bayern, Leipzig si Dortmund, Bayern parand usor favorita.

LIGUE 1

In Ligue 1, PSG nu pare sa aiba prea mari emotii nici in acest sezon, dovedindu-se inca o data ca puterea financiara a celor din Paris face legea in campionatul din Franta. "Telenovela Neymar" a continuat si in aceasta vara, si pare ca va mai continua ceva timp. Brazilianul este in continuare nemultumit de statulul pe care il are la Paris Saint-Germain, insa francezii nu ajung la un acord cu nicio echipa pentru a-l vinde pe Neymar.

Dupa primele 4 etape, in Ligue 1, patru echipe isi impart podiumul cu cate 9 puncte.

Clasamentul arata in felul urmator:

1. PSG - 9p

2. Rennes - 9p

3. Nice - 9p

4. Angers - 9p

5. Lyon - 7p

Paris Saint-Germain este favorita certa la castigarea campionatului, celelalte echipe ramanand sa se lupte pentru locurile europene.

SERIE A

In Italia, au avut loc mai multe schimbari de manageri, mai ales la echipele de traditie, exceptie facand Napoli unde a ramas Carlo Ancelotti. La Juventus a sosit Maurizio Sarri, de la Chelsea, la Inter a venit Antonio Conte. La Milan noul antrenor este Marco Giampaolo, adus de la Sampdoria, iar la Roma este Paulo Fonseca.

Singurele echipe capabile cu adevarat sa ale puna probleme campionilor de la Juventus Torino par a fi Inter si Napoli. In Serie A au avut loc pana acum doar doua etape, iar la finalul acestora, doar 3 echipe au reusit sa obtina maximum de puncte.

Podiumul din Serie A dupa primele doua etape arata in felul urmator:

1. Inter - 6p

2. Juventus - 6p

3. Torino - 6p

4. Lazio - 4p

5. Genoa - 4p

Ramane de vazut daca Antonio Conte sau Carlo Ancelotti pot opri hegemonia celor de la Juventus.

De asemenea noul sezon competitional a venit si cu o serie de reguli noi:

- un gol inscris direct cu mana sau cu bratul, chiar si involuntar, va fi anulat. Aceeasi masura va fi luata si in cazul unui gol reusit de un jucator care a obtinut controlul mingii cu mana sau bratul chiar si intamplator.

- la loviturile de la 11 metri, portarii nu vor mai fi obligati sa stea cu ambele picioare pe linia portii. E absolut necesar ca macar unul dintre picioare sa atinga linia portii, altfel arbitrul poate decide repetarea loviturii de pedeapsa.

- un jucattor schimbat nu va mai fi nevoit sa mai vina pe linia mediana, de la centrul terenului, ci va trebui sa paraseasca terenul pe la cea mai apropiata linie de margine.

- in timpul meciului, in cazul in care balonul se loveste de arbitrur, in anumite circumstante, se va putea acorda "minge de arbitru"

- dispare mingea de arbitru. Posesia va reveni echipei la care mingea este in posesie in momentul intreruperii jocului, cu adversarul la ceel putin patru metri.

- se introduc avertismentele si pentru antrenorrii care protesteaza. La cumul de cartonase intervine suspendarea.

- echipa care sufera un fault sanctionabil cu cartonas are voie sa bata lovitura libera fara a mai astepta fluierul arbitrului, putand sa isi surprinda astfel adversarul.

- in cazul repunerii balonului in joc din coltul careului de 6 metri, mingea nu mai este considerata intrata in joc doar dupa ce paraseste suprafata careului marer, iar atacantul advers o poate ataca imediat ce aceasta a fost atinsa de portar.