Lautaro Martinez nu a iertat pe nimeni după eliminarea de la Campionatul Mondial al Cluburilor (VOYO): „Trebuie să plece, mesajul meu e clar!”

Echipa antrenată de Cristi Chivu a fost eliminată din „optimile” Club World Cup, iar Lautaro Martinez a avut un mesaj clar în legătură cu stagiunea viitoare.

Lautaro Martinez: „Trebuie să plece, mesajul meu e clar!”

Atacantul argentinian a transmis că jucătorii care nu își mai doresc să rămână la formația din Milano are trebui să părăsească echipa cât de curând.

„Cine nu vrea să rămână aici trebuie să plece, mesajul meu e clar! Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter și unde trebuie să continuăm să o păstrăm. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut.

A fost un sezon lung și obositor, alcătuit din multe mutări, am rămas cu zero titluri și trebuie să o luăm de la capăt în cel mai bun mod anul viitor. În acești ultimi cinci ani am câștigat și trebuie să fim un grup ca în anul celei de-a doua stele”, a declarat Lautaro Martinez, după meciul cu Fluminense, conform Gazzetta dello Sport.