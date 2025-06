Astfel, în sferturi, echipa din Brazilia se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Manchester City și Al Hilal.

Cristi Chivu, dezamăgit după Inter - Fluminense 0-2

La finalul meciului, Cristi Chivu nu și-a putut ascunde dezamăgirea față de rezultat și de prestația echipei sale.

”Nu ne-am dat bătuți. Am încercat până la final, dar nu a fost ziua noastră. Nu ne așteptam să joace cu cinci fundași. Au fost bine organizați, cu un bloc defensiv jos. Ne-a fost greu să găsim o soluție, mai ales în prima repriză, când am încercat multe pase prin interior.

În a doua repriză am încercat să schimbăm puțin, să jucăm mai mult pe benzi, să centrăm mai mult. Apoi am încercat și cu doi atacanți, într-un 4-4-2. Am încercat până la capăt, dar pur și simplu nu a fost ziua noastră”, a spus Cristi Chivu după meci.

VIDEO Rezumatul partidei Inter – Fluminense 0-2