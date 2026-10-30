Balonul de Aur 2026 i-a revenit lui Harry Kane, care a avut un sezon trecut (2025-2026) fabulos! Mulți consideră că a fost, poate, trofeul acordat cu cel mai mare grad de obiectivitate din ultimii ani, dar există și voci care consideră că alți fotbaliști puteau primi distincția.

Pe locul 2 în clasamentul oficial s-a situat Kylian Mbappe (Real Madrid), iar podiumul a fost completat de Lamine Yamal (Barcelona). Khvicha Kvaratskhelia (PSG) era văzut și el un posibil câștigător, dar a fost abia pe locul 6 în topul preferințelor.

Khvicha Kvaratskhelia se mândrește cu tratele său, Tornike Kvaratskhelia. Joacă la profesioniști, la 16 ani!

Familia Kvaratskhelia are pare de o ascensiune în fotbal, pentru că nu doar Khvicha impresionează! E de remarcat și creșterea fratelui mai mic al starului de la PSG, Tornike, care evoluează momentan în Georgia, la Dinamo Tbilisi.

Are doar 16 ani, joacă pe postul de extremă, iar în momentul de față, conform Transfermarkt, este cotat la 1.5 milioane de euro! În vară, Tornike Kvaratskheli a fost promovat la echipa de seniori a celor de la Dinamo Tbilisi, iar în momentul de față a adunat 17 meciuri!

Presa din Georgia consideră că poate ajunge pe urmele fratelui său, poate chiar la PSG, dar mai are nevoie să mai capete experiență, având doar 16 ani (născut la 7 februarie 2010).