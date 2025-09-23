Francezul de la PSG a avut câștig de cauză, în timp de Lamine Yamal s-a ales doar cu Kopa Tophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Lamine Yamal: ”Trebuie să urci ca să ajungi în vârf!”

Imediat după gala desfășurată la Theatre du Chatelet, tatăl starului de la Barcelona a transmis un mesaj vehement în care a acuzat că fiul său a fost furat de organizatorii Balonul de Aur.

”Cred că aceasta este cea mai mare… nu voi spune „furt”, dar o nedreptate morală adusă unui om. Lamine Yamal este, de departe, cel mai bun jucător din lume. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că așa este. Nu are rivali. Lamine este Lamine Yamal. Trebuie să spunem că s-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. La anul, Balonul de Aur va fi spaniol”, a spus tatăl lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui.

Lamine Yamal a rupt tăcerea după acuzațiile aduse de tatăl său. Spre deosebire de Nasraoui, Yamal a păstrat o atitudine elegantă și l-a felicitate Ousmane Dembele pentru Balonul de Aur.

”Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci ca să ajungi în vârf. Sunt fericit pentru al doilea trofeu Kopa și felicitări lui Ousmane Dembele pentru premiu și pentru sezonul grozav”, a scris Lamine Yamal pe Instagram.

