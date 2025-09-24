Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur 2025, iar acum jurnaliștii de la Goal.com au publicat un material intitulat ”Cine îl poate opri pe Lamine Yamal în dominația pentru Balonul de Aur în următorul deceniu?”.

Talentul fantastic al lui Lamine Yamal îi face pe cei de la Goal.com să considere posibil un scenariu în care jucătorul Barcelonei va reuși să-l depășească pe recordmanul în materie de Baloane de Aur Lionel Messi.

Predicțiile Goal.com pentru câștigătorii Balonului de Aur



2026

Kylian Mbappe





2027

Mohamed Salah





2028

Jude Bellingham

SAU

Cole Palmer





2029

Erling Haaland





2030

Lamine Yamal





2031

Lamine Yamal





2032

Desire Doue





2033

Lamine Yamal





2034

Lamine Yamal





2035

Willian Estevao

Lamine Yamal, motivat de locul 2 obținut la Balonul de Aur 2025



Locul doi ocupat de Lamine Yamal în clasamentul Balonului de Aur 2025 va "servi drept motivaţie" pentru a câştiga premiul "sezonul viitor", a asigurat miercuri antrenorul său de la FC Barcelona, Hansi Flick, scrie AFP.

"Am vorbit ieri cu Lamine, se descurcă bine. Cred că acest lucru îi va servi drept motivaţie în anii următori. Dembele l-a meritat, este un vot, şi Lamine îl acceptă cu atitudinea corectă", a declarat Flick într-o conferinţă de presă în ajunul meciului din La Liga împotriva lui Oviedo, recent promovată.

"Este motivat să arate pe teren că poate fi din nou un candidat la Balonul de Aur sezonul viitor", a adăugat antrenorul despre atacantul în vârstă de 18 ani, care a câştigat Trofeul Kopa pentru al doilea an consecutiv.

Fair-play, Yamal, care a avut un sezon excepţional cu Barca, marcat de mai multe momente importante în Liga Campionilor, l-a felicitat pe fostul său coechipier Ousmane Dembele: "Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci ca să ajungi în vârf. Sunt fericit pentru Trofeul Kopa obţinut a doua oară şi îl felicit pe Ousmane pentru premiul câştigat şi pentru sezonul său excelent", a postat el pe contul de Instagram, urmărit de 38,7 milioane de persoane.

Yamal, care a ratat ultimele trei meciuri ale Barcelonei şi antrenamentul echipei de miercuri, este "aproape de revenirea" în lotul catalan, potrivit antrenorului său.

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025



Ousmane Dembele, starul lui Paris Saint-Germain, a câștigat Balonul de Aur 2025.

”Mulțumesc tuturor. Este incredibil ce tocmai mi s-a întâmplat. Nu am cuvinte. A fost un sezon extraordinar alături de PSG. Am trăit momente minunate, sunt puțin emoționat, nu e ușor. Să primesc acest trofeu și să-mi fie înmânat de Ronaldinho este ceva excepțional.

Vreau să mulțumesc PSG-ului, care m-a transferat în 2023. Președintelui, întregii echipe, clubului, care este o familie minunată. Încă din prima zi, președintele s-a purtat exemplar cu mine.

Aș vrea să mulțumesc întregului staff de la PSG, care s-a purtat grozav. Lui Luis Enrique, care acum este ca un tată pentru mine. Foarte important pentru cariera mea, deși aceasta nu s-a încheiat încă. Mulțumesc tuturor colegilor mei de echipă. Am câștigat aproape tot. Ați fost mereu alături de mine și am reușit să ne ridicăm nivelul pentru a obține trofeele colective. Este un premiu individual, dar îl luăm cu toții, ca echipă.

Mulțumesc tuturor echipelor la care am jucat: Stade Rennes, Dortmund, clubul la care am visat mereu – Barcelona. Acolo am avut șansa să învăț de la jucători ca Messi și Iniesta. O adevărată lecție de fotbal.

Sunt extrem de fericit. Când văd lista legendelor care au câștigat acest trofeu... am muncit pentru echipă, pentru a câștiga Liga Campionilor, Ligue 1... să pot ridica acest trofeu este ceva incredibil. Sunt foarte, foarte fericit.

Mulțumesc întregii noi generații a echipei naționale a Franței. Mulțumesc selecționerului, care îmi amintește mereu că pot face parte din echipă. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor. Să sperăm că vom putea câștiga următorul Campionat Mondial.

Vreau să îi mulțumesc mamei mele, a fost întotdeauna lângă mine, familiei mele, mereu m-au susținut în momentele dificile. Am trecut prin multe împreună, vom fi întotdeauna împreună. Vreau să-i mulțumesc și agentului meu, managerului meu, care a crezut în mine. M-a motivat mereu, este cel mai bun prieten al meu. Iar cu cel mai bun prieten al meu de patru sau cinci ani... am făcut totul împreună. Oriunde am mers, a fost alături de mine și vom fi împreună până la final. Mulțumesc tuturor și o seară bună!”, a spus Ousmane Dembele după ce a primit prestigiosul trofeu.

