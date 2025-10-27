Jugurtha Hamroun, fostul fotbalist al FCSB și una dintre cele mai spectaculoase extreme care au jucat în Liga 1 în ultimul deceniu, a realizat pentru Sport.ro un „prim 11” ideal, format exclusiv din foștii săi coechipieri.

Ajuns în România în 2015, adus de Florin Cernat la Oțelul Galați, Hamroun s-a făcut remarcat rapid la FCSB, unde a câștigat Cupa Ligii și a devenit unul dintre favoriții tribunelor. De-a lungul carierei, a jucat alături de fotbaliști de top în Qatar, Turcia, România și Franța, iar acum i-a așezat pe toți într-o formulă 4-4-2.

Jugurtha Hamroun a făcut primul „11” ideal: „O batem pe FCSB rău!”

Hai să facem un exercițiu. Îmi faci un prim 11 cu cei mai buni jucători cu care ai jucat vreodată?

Un „starting 11”? Da, dar doar cu foști coechipieri, nu și adversari?

Cum vrei tu.

Mai interesant cu coechipieri. Facem 4-4-2.

Bun. În poartă?

Boy Waterman. Olandez. Am jucat cu el în Turcia, la Karabükspor, când era și Cernat. La rondo, 5 contra 2, era mai bun decât unii jucători de câmp. Avea joc de picior, reflexe, tot. Cel mai bun portar cu care am jucat.



Fundaș dreapta?

Pedro. Se numește Pedro Correia. Portughez, dar naturalizat în naționala Qatarului. Am jucat cu el la Al-Sadd. Foarte bun.



Fundaș stânga?

Guilherme Sitya. Brazilian. Am jucat cu el la FCSB. Foarte serios, foarte tehnic, inteligent. Acum e în Turcia.c

Cuplul de fundași centrali?

Primul: Fernando Varela. De la FCSB. Foarte puternic, serios, lider. Căpitan adevărat.



Al doilea… un jucător de la Al-Sadd, din Qatar, dar algerian la origine: Boualem Khoukhi. Și el naturalizat. Joacă și acum în naționala Qatarului. Foarte, foarte bun.i

Mijlocul în formula 4-4-2. Cine joacă pe dreapta?

Pe dreapta îl pun pe Nicolae Stanciu. Pe stânga îl pun pe Lomana LuaLua, am jucat în Turcia cu el, alături de Cernat. A fost și prin Premier League.



Bun. Deci stânga – Hamroun. Dreapta – Stanciu. Cine sunt cei doi mijlocași centrali?

Xavi și Cernat. Nu am cum altfel. Cernat cu stângul lui magic, Xavi cu mintea… Perfect.



Și atacanții?

Samuel Eto’o. Am jucat cu el în Qatar. Un fenomen. Și Bagdad Bounedjah, atacantul algerian de la Al-Sadd. Marcator uriaș, top cu Haaland la goluri într-un sezon. Un monstru.

Echipa ideală Hamroun ar arăta astfel: Boy Waterman - Pedro Correia, Fernando Varela, Boualem Khoukhi, Guilherme Sitya - Xavi, Florin Cernat, Nicolae Stanciu, Lomana LuaLua - Samuel Eto’o, Baghdad Bounedjah

Întrebat cine ar câștiga într-un duel cu FCSB-ul lui Reghecampf, acolo unde juca alături de Stanciu, Varela sau Guilherme, răspunsul a venit imediat: „Îi batem rău! E alt nivel, frate”.

