Mai bun decât Messi și Ronaldo, la 23 de ani! Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor

Atacantul lui PSG s-a bucurat de un debut fulminant în meciul dintre Paris Saint-Germain și Club Brugge din Liga Campionilor.

Mbappe și-a trecut numele pe lista marcatorilor încă din minutul doi al meciului (după 72 de secunde), când a trimis mingea în plasă după o gafă a apărării lui Brugge.

A fost cel de-al 30-lea gol al său în competiție, devenind astfel cel mai tânăr jucător care a atins această bornă, la doar 22 de ani și 352 de zile.

