Un puști l-a întrebat direct pe Mbappe: "Te duci la Real?". Răspunsul francezului

În ultima fereastră de mercato, Real Madrid a făcut mai multe oferte impresionante pentru atacantul lui Paris Saint-Germain, dar gruparea franceză le-a refuzat pe toate, sperând în continuare că Mbappe se va răzgândi și își va prelungi contractul scadent în această vară.

Presa din Spania a anunțat recent că Real Madrid este sigură de transferul lui Kylian Mbappe în vara anului următor, atunci când va deveni liber de contract și va putea fi transferat gratis. Un puști a vrut să afle chiar de la internaționalul francez care este situația, iar momentul a fost surprins de o cameră TV.

"Te duci la Real Madrid sau vei rămâne?", l-a întrebat un puști pe Kylian Mbappe în momentul în care a mers să obțină autograful starului de la PSG pe cartea autobiografică "Je m'apelle Kylian".

"Nu sunt sigur, tu ce vrei?", a întrebat și Mbappe, moment în care puștiul a răspuns imediat: "Paris!". "Hmm, mă voi gândi", a replicat râzând fotbalistul.

