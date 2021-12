„Când joci cu Neymar și Messi, e îndrăzneț să spui că ești lider!” Mbappe, reacție sinceră despre plecarea de la PSG 

Kylian Mbappe și-a exprimat clar dorința de a pleca de la gruparea din capitala Franței, iar Real Madrid a făcut o ofertă generoasă pentru el, care însă a fost refuzată de oficialii clubului din Paris. Atacantul rămâne liber de contract în vara lui 2022 și poate pleca pe gratis, iar cea mai sigură variantă ca destinație este Madridul.

Cu toate astea, conducerea de pe Parc des Princes nu renunță la tânărul jucător și încearcă să îl convingă să își prelungească înțelegerea. Mbappe a vorbit într-un interviu acordat pentru Amazon Prime despre viitorul său, dar și despre ce se întâmplă la echipă.

„Nu știu. Astăzi trebuie să îmi acord timp, nu e ușor. Oricum, voi juca pentru un club mare. La început am fost dezamăgit că nu am plecat. Dar, nu joc în a treia ligă, sunt la un club care vrea să câștige Champions League. Sunt parizian, am familia alături, mă simt bine, am spus întotdeauna asta. Voiam doar să descopăr altceva”, a spus Mbappe, citat de Goal.

Kylian Mbappe: „Când joci cu Neymar și Messi, e îndrăzneț să spui că ești lider!”

Atacantul francez a vorbit și despre startul dificil al echipei în acest sezon, după transferurile de renume făcute în vară de francezi. Mbappe a declarat că jucătorii sunt conștienți că trebuie să facă mai multe lucruri pentru ca echipa să ajungă la un nivel bun.

„Știm că trebuie să facem mai multe. Când ai trei jucători de acel nivel, nu te poți ascunde de asta. Trebuie să facem lucrurile care ne țin împreună ca colectiv. Fiecare trebuie să își facă partea”, a declarat atacantul.

Întrebat dacă el este liderul de la PSG, Mbappe a răspuns sincer: „Este dificil. Când joci cu Neymar și Messi, e îndrăzneț să te numești lider. Acum, mă aflu într-un moment bun, echipa e bine. Nu ne pasă cine este liderul. Obiectivul este ca cei trei să fim în condiții bune pentru că noi schimbăm jocul. E mai bine astfel”.