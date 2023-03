Florin Răducioiu a fost prezent în studioul emisiunii „SuperFanii” (LIVE în fiecare joi pe Sport.ro / Facebook Sport.ro), care a ajuns la a 13-a ediție și este moderată de Mihai Mironică și Radu Buzoianu.

Reacția genială a lui Florin Răducioiu după ce a pus mâna pe Balonul de Aur: „Mi-a spus 'hai să-ți arăt ceva'”

Fostul internațional român a povestit un episod genial în care l-a vizitat pe Jean-Pierre Papin, cel care a câștigat Balonul de Aur în anul 1991, și a avut șansa nu numai să vadă cum arată un astfel de trofeu, dar să și-l atingă!

„Într-o seară, fiind prieteni foarte buni, m-a invitat la cină. Locuia aproape de San Siro și am fost la el. La sfârșit, la un coniac, îi plăcea să bea coniac, ca un francez adevărat, îmi spune: 'Florine, vino să-ți arăt ceva'. Am mers în biroul lui și mi-a arătat Balonul de Aur. Am fost, WOW! Vedeam balonul. A fost un moment fantastic”, a povestit Florin Răducioiu la emisiunea „SuperFanii”.

Cariera lui Florin Răducioiu

Fostul jucător și-a făcut debutul la echipa mare a celor de la Dinamo București în vara lui 1985 și a evoluat, de-a lungul timpului, la Bari, Verona, Brescia, AC Milan, Espanol, West Ham, Vfb Stuttgart, Monaco și US Creteil-L.

La națională, Florin Răducioiu a bifat 40 de apariții și a reușit să marcheze 21 de goluri

A câștigat Champions League cu AC Milan în sezonul 93/94, Scudetto și Supercupa Italiei în același sezon. La Dinamo, Răducioiu și-a trecut în cont un titlu de campion în sezonul 89/90 și două cupe: 89/90, 85/86.