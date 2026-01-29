Karim Benzema (38 de ani) a solicitat să fie lăsat în afara lotului la partida Al Fateh - Al-Ittihad FC 2-2 de astăzi, contând pentru etapa a 19-a din Saudi Pro League.

Karim Benzema, în conflict cu clubul său, Al-Ittihad

Benzema s-a comportat astfel în contextul în care este foarte nemulțumit de felul în care decurg negocierile cu privire la contractul său.

Mai precis, starul francez s-a arătat foarte dezamăgit de oferta de prelungire a angajamentului pe care a primit-o din partea saudiților, informează jurnalistul italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

Contractul actual al lui Karim Benzema urmează să expire pe 30.06.2026, iar un acord cu Al-Ittihad are șanse mici să se realizeze.

O potențială pierdere grea cu Al-Ittihad

Benzema este golgheterul lui Al-Ittihad în campionat cu 8 goluri în 14 apariții. În toate competițiile a punctat de 16 ori în 21 de meciuri oficiale.

Karim Benzema a ajuns la gruparea saudită în vara anului 2023, în calitate de jucător liber de contract după despărțirea de Real Madrid.