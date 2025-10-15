Atacantul francez Karim Benzema a părăsit-o pe Real Madrid după ce a rămas liber de contract în 2023 și a semnat cu Al-Ittihad. Francezul este la al treilea sezon la formația din Arabia Saudită, dar ar putea să se întoarcă în Europa curând.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2022 a dat senzația că nu va mai juca în Europa, după despărțirea de Real Madrid. Se pare că lucrurile s-ar putea schimba, pentru că el și-ar dori să își încheie cariera în Europa, iar o primă echipă e interesată de serviciile sale.

Karim Benzema, dorit de Fenerbahce

Până acum, 66 de meciuri are Karim Benzema în tricoului lui Al-Ittihad, reușind 41 de goluri și 17 pase decisive. El ar putea pleca în curând din Arabia Saudită, iar de serviciile sale se interesează Fenerbahce!

Pregătită de antrenorul italian Domenico Tedesco, Benzema a fost primul jucător menționat de acesta, în momentul în care a vorbit cu conducerea despre problemele din zona ofensivă. În plus, dată fiind forța financiară a celor de la Fenerbahce, ar putea să plătească un salariu pentru care Benzema ar putea să accepte oferta, conform publicației din Turcia – Fotomac.

Atacantul Karim Benzema vrea să își încheie cariera în Europa

În ciuda vârstei, atacantul francez a susținut că încă este motivat să câștige trofee. Într-o declarație făcută în urmă cu câteva luni pentru ESPN, Benzema a respins zvonurile privind o retragere iminentă.

"Nu știu ale cui sunt aceste cuvinte. Nu au niciun sens. Nu am o limită, să pot spune că în doi, trei sau patru ani voi părăsi fotbalul. Mă simt bine. Corpul meu este bine. Mă antrenez bine și vom vedea cum mă simt în fiecare an", a spus Benzema.

