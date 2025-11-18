Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat în meciul cu Cristiano Ronaldo

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Karim Benzema a lămurit situația legată de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo și Karim Benzema s-au întâlnit într-un duel direct din campionatul Arabiei Saudite.

Partida dintre Al-Ittihad și Al-Nassr a avut loc la finalul lunii septembrie și a fost câștigată de formația lui Cristiano Ronaldo cu 2-0, în urma golurilor marcate de starul portughez și de Sadio Mane.

Karim Benzema a lămurit totul! În ce relații este cu Cristiano Ronaldo

Cei doi jucători au fost colegi la Real Madrid timp de nouă, după ce au semnat amândoi cu formația madrilenă în 2009. Ronaldo s-a despărțit de Real Madrid în 2018, când a plecat la Juventus, în timp ce Karim Benzema și-a încheiat contractul cu „Los Blancos” în 2023.

În momentul în care s-au întâlnit pe teren, în derby-ul din Arabia Saudită cei doi au avut o interacțiune „rece”, astfel că au apărut mai speculații că cei doi ar fi certați.

Karim Benzema, care a declarat recent că ar reveni oricând la Real Madrid dacă ar fi căutat de echipa spaniolă, a explicat faptul că cei doi se înțeleg foarte bine și au vorbit mai mult înaintea partidei.

„Nu, te rog. Am vorbit în vestiar. Ne-am îmbrățișat, am vorbit... Apoi pe teren nu mai putem sau nu ar trebui să facem asta din nou. Să repetăm același lucru? Există mult respect, suntem în regulă. Nu avem nevoie să demonstrăm nimic. Suntem bine.

Amândoi am învățat unul de la celălalt. Parcă ar trebui să spunem sau să facem lucruri în fața camerelor. Nu e așa. Mult respect. Ne întâlnim pe teren și fiecare se concentrează pe jocul lui”, a declarat atacantul francez, conform AS.com.

Karim Benzema are 354 de goluri și 155 de pase decisive în 648 de meciuri jucate în tricoul lui Real Madrid.

7 milioane de euro este cota atacantului francez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Jucătorul lui FCSB are planuri mari: Sper să ajung c&acirc;t mai repede la naționala de seniori
Jucătorul lui FCSB are planuri mari: "Sper să ajung cât mai repede la naționala de seniori"
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa Rom&acirc;niei | Toate duelurile serii
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa României | Toate duelurile serii
&bdquo;Așa e c&acirc;nd crești &icirc;ntr-o țară mică.&rdquo; Simona Halep a pomenit Rom&acirc;nia și a dezvăluit ce nu &icirc;i lipsește din circuitul WTA
„Așa e când crești într-o țară mică.” Simona Halep a pomenit România și a dezvăluit ce nu îi lipsește din circuitul WTA
Poți să conduci at&acirc;t? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro c&acirc;ți kilometri a alergat &icirc;n ultimele două decenii
Poți să conduci atât? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro câți kilometri a alergat în ultimele două decenii
Cea mai bună variantă pentru echipa națională! Cămătaru l-a numit imediat
Cea mai bună variantă pentru echipa națională! Cămătaru l-a numit imediat
