Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat în meciul cu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo și Karim Benzema s-au întâlnit într-un duel direct din campionatul Arabiei Saudite.

Partida dintre Al-Ittihad și Al-Nassr a avut loc la finalul lunii septembrie și a fost câștigată de formația lui Cristiano Ronaldo cu 2-0, în urma golurilor marcate de starul portughez și de Sadio Mane.

Karim Benzema a lămurit totul! În ce relații este cu Cristiano Ronaldo

Cei doi jucători au fost colegi la Real Madrid timp de nouă, după ce au semnat amândoi cu formația madrilenă în 2009. Ronaldo s-a despărțit de Real Madrid în 2018, când a plecat la Juventus, în timp ce Karim Benzema și-a încheiat contractul cu „Los Blancos” în 2023.

În momentul în care s-au întâlnit pe teren, în derby-ul din Arabia Saudită cei doi au avut o interacțiune „rece”, astfel că au apărut mai speculații că cei doi ar fi certați.

Karim Benzema, care a declarat recent că ar reveni oricând la Real Madrid dacă ar fi căutat de echipa spaniolă, a explicat faptul că cei doi se înțeleg foarte bine și au vorbit mai mult înaintea partidei.

