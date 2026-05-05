AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu

AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (45 de ani) a reușit o performanță fantastică la primul sezon ca antrenor pe banca celor de la Inter Milano. Tehnicianul român a câștigat campionatul, primul din cariera sa.

TAGS:
max allegricristi chivuAC Milan
Din articol

Acest sezon a fost un eșec total pentru rivalul Massimiliano Allegri (58 de ani), pe care AC Milan l-a instalat în vară tocmai pentru a aduce ”Scudetto” în vitrina clubului. N-a fost să fie, dar se pare că italianul va beneficia în continuare de încrederea conducerii.

Max Allegri rămâne la AC Milan și în sezonul următor

În contractul semnat între cele două părți în vara anului 2025, există o clauză potrivit căreia acesta se va extinde automat pentru încă un an (adică până în 2028), în cazul în care Allegri califică echipa în UEFA Champions League.

În plus, acesta va avea și o creștere salarială, la șase milioane de euro pe an, cu un milion în plus față de cât câștigă în prezent, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de X.

Max Allegri este un antrenor cu o vastă experiență la cel mai înalt nivel în fotbalul italian, dar și cu un palmares bogat, cu șase ”Scudetto”, cinci Cupe ale Italiei și trei Supercupe. Acesta a fost și motivul pentru care fanii Milanului sperau să câștige titlul în acest sezon, dar Chivu le-a dat planurile peste cap.

AC Milan este pe locul trei, cu 67 de puncte și o singură victorie în ultimele cinci runde. Este la doar trei puncte distanță de zona de Europa League, dar este greu de crezut că, pe acest final de sezon, va ieși din zona care asigură prezența în Champions.

Ultimele trei meciuri ale lui AC Milan din acest sezon:

  • AC Milan - Atalanta
  • Genoa - AC Milan
  • AC Milan - Cagliari
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter Milano și-a respectat blazonul. Campioana din Serie A are cel mai scump lot din Italia, care este presărat cu vedete
Inter Milano și-a respectat blazonul. Campioana din Serie A are cel mai scump lot din Italia, care este presărat cu vedete
ULTIMELE STIRI
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil”
Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil”
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte

Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte



Recomandarile redactiei
Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil”
Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil”
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Alte subiecte de interes
Juventus l-a dat afară pe Max Allegri și a anunțat totul cu un mesaj sec
Juventus l-a dat afară pe Max Allegri și a anunțat totul cu un mesaj sec
Max Allegri, primul antrenor din istoria Serie A care trece de 1.000 de puncte!
Max Allegri, primul antrenor din istoria Serie A care trece de 1.000 de puncte!
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!