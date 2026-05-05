AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu

Mai mult, Inter poate să câștige chiar event-ul dacă se va impune în finala Coppa Italia, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio (meciul poate fi urmărit LIVE pe VOYO).

Acest sezon a fost un eșec total pentru rivalul Massimiliano Allegri (58 de ani), pe care AC Milan l-a instalat în vară tocmai pentru a aduce ”Scudetto” în vitrina clubului. N-a fost să fie, dar se pare că italianul va beneficia în continuare de încrederea conducerii.

Max Allegri rămâne la AC Milan și în sezonul următor

În contractul semnat între cele două părți în vara anului 2025, există o clauză potrivit căreia acesta se va extinde automat pentru încă un an (adică până în 2028), în cazul în care Allegri califică echipa în UEFA Champions League.

În plus, acesta va avea și o creștere salarială, la șase milioane de euro pe an, cu un milion în plus față de cât câștigă în prezent, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de X.