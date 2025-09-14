Clubul care vrea să-l pună antrenor pe Jurgen Klopp: ”La cel mai mare nivel”

Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în vara anului 2024, după nouă ani petrecuți la club.

Germanul a invocat nevoia de o ”pauză”, iar în prezent este angajatul gigantului RedBull și consilierul echipelor patronate de compania austriacă.

Klopp poate reveni pe bancă mai repede decât s-ar fi așteptat. Este dorit la Benfica de Cristovao Carvalho, unul dintre candidații pentru postul de președinte al clubului.

Jurgen Klopp ar putea ajunge la Benfica

În planul său pentru clubul lusitan, Carvalho ar vrea un antrenor care a câștigat deja trofeul UEFA Champions League.

”Cu mine, Bruno Lage (n.r. - actualul antrenor al lui Benfica) nu va mai rămâne la club după ce contractul său va expira (n.r. - în vara anului viitor). Am nevoie de un antrenor la cel mai mare nivel, care a câștigat deja Champions League și vrea să o câștige și cu Benfica.

E un singur nume care îmi vine în minte: Jurgen Klopp. A spus deja că Benfica e un club la care ar vrea să lucreze într-o zi. Cine spune asta are mult mai multe de făcut la club decât ceilalți”, a spus Carvalho, potrivit SIC Noticias.

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).

