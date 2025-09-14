Clubul care vrea să-l pună antrenor pe Jurgen Klopp: ”La cel mai mare nivel”

Germanul a invocat nevoia de o ”pauză”, iar în prezent este angajatul gigantului RedBull și consilierul echipelor patronate de compania austriacă.



Klopp poate reveni pe bancă mai repede decât s-ar fi așteptat. Este dorit la Benfica de Cristovao Carvalho, unul dintre candidații pentru postul de președinte al clubului.



Jurgen Klopp ar putea ajunge la Benfica



În planul său pentru clubul lusitan, Carvalho ar vrea un antrenor care a câștigat deja trofeul UEFA Champions League.



”Cu mine, Bruno Lage (n.r. - actualul antrenor al lui Benfica) nu va mai rămâne la club după ce contractul său va expira (n.r. - în vara anului viitor). Am nevoie de un antrenor la cel mai mare nivel, care a câștigat deja Champions League și vrea să o câștige și cu Benfica.



E un singur nume care îmi vine în minte: Jurgen Klopp. A spus deja că Benfica e un club la care ar vrea să lucreze într-o zi. Cine spune asta are mult mai multe de făcut la club decât ceilalți”, a spus Carvalho, potrivit SIC Noticias.

