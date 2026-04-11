După doar un an petrecut la CFR Cluj, Lindom Emerllahu a fost vândut în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, pentru 1,5 milioane de euro. Mijlocașul kosovar s-a aflat însă și în atenția celor de la FCSB, după cum Mihai Stoica recunoștea recent.

"Am fost focusat pe Emerllahu, am avut șanse foarte mari să-l luăm și, în ultima clipă, a plecat în Ucraina. Deși eu aveam informații, erau două echipe din Ucraina care-l doreau, că nu vrea să meargă în Ucraina. Probabil că s-a mărit foarte mult salariul și a mers în Ucraina", spunea Mihai Stoica, la Prima Sport.

Lindon Emerllahu: "Mă simt ca și cum aș fi de doi ani în Ucraina"

Emerllahu a ales Ucraina și nu pare că regretă deloc alegerea făcută. În primele șase meciuri, kosovarul a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, iar echipa sa ocupă locul 3 după 23 de etape.

"Mă simt foarte bine. Colegii mă tratează foarte bine și suntem ca o familie. Sincer, am uneori senzația că mă aflu aici de un an sau doi ani. Le mulțumesc celor din staff și colegilor pentru asta.

E un campionat foarte puternic, cu jucători de mare calitate. Sunt și mulți jucători tineri, iar asta este foarte bine pentru dezvoltarea fotbalului din Ucraina", a spus Lindon Emerllahu, într-un interviu pentru site-ul clubului.

Ruslan Rotan, antrenorul de la Polissya, a vorbit și el recent despre Emerllahu: "Concluziile cred că trebuie să le tragem la finalul sezonului, dar se vede că el s-a adaptat foarte rapid și e foarte inteligent în teren".