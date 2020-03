Jucator de nationala care fugea din calea coronavirusului, mort intr-un accident TERIBIL! Detalii socante: masina a fost taiata in doua! Atentie, informatii cutremuratoare

Ifeanyi George (26 de ani) a decedat in urma unui accident groaznic de masina. Potrivit ultimelor informatii, trei jucatori ai lui Rangers Enugu din prima liga nigeriana au fost implicati in accident.

Jucatorii erau in drum spre Lagos, dupa ce liga a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. Masina s-a ciocnit cu un camion si a fost facuta praf, dupa cum se poate vedea in poza.

Ifeanyi George a fost confirmat mort. 2 convocari avea George in nationala Nigeriei.

I'm devastated by this sad news. So Ifeanyi George is no more!!!

Reports says three Rangers players were involved in a fatal accident on their way to Lagos this morning after the @LMCNPFL break due to the COVID-19 outbreak. Ifeanyi George was confirmed dead.

REST IN PEACE BRO! pic.twitter.com/e8BZJho7hi