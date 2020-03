Juventus SCADE SALARIILE si ii scoate lui Ronaldo o suma URIASA din cont! Fara cati bani poate ramane dupa criza MONDIALA declansata de coronavirus

Cristiano Ronaldo e in autoizolare acasa, la Madeira.

Cristiano urmareste ingrijorat stirile care vin de la Torino. Dupa Rugani si Matuidi, Dybala a fost si el confirmat cu coronavirus. Juve e serios afectata din cauza pandemiei. Torino se afla in Lombardia, zona Italiei care a fost cel mai puternic afectata din cauza coronavirusului. Pana acum, peste 4000 de oameni si-au pierdut viata in Italia din cauza Covid-19.

Juventus a fost puternic afectata din punct de vedere economic in urma raspandirii virusului.

Conform Mundo Deportivo, Juve ia serios in calcul sa reduca fondul salarial cu cel putin 20%. Toti jucatorii ar fi afectati. Cristiano ar putea sa ramana cu pana la 10 milioane de euro mai putin in cont, conform sursei citate.

Ronaldo, 35 de ani, mai are contract un an cu Juventus. Portughezul castiga 30 de milioane de euro pentru fiecare an la Torino.