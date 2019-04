O noua TRAGEDIE in fotbal! Un jucator din nationala Cehiei a MURIT, Djibril Cisse in spital! Microbuzul unei echipe din Turcia s-a rasturnat!

O noua tragedie loveste fotbalul. Alanyaspor si-a trimis 7 jucatori acasa cu un microbuz, iar acesta s-a rasturnat. Internationalul Josef Sural a ajuns la spital cu rani grave, iar acolo a murit. Alaturi de el a fost ranit fostul fundas al lui Tottenham, Steven Caulker, 27 de ani, sau fostul atacant al lui Liverpool, Djibril Cisse, dus si el la spital. Dlajma, Baiano, Welinton si Sackey sunt ceilalti jucatori aflati in microbuz, dar care nu sunt in pericol.

Josef Sural lasa in urma o sotie si doi copii, cel mai tanar fiind nascut in urma cu doua luni.

Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta, cand jucatorii de la Alanyaspor se intorceau cu un microbuz VIP de la meciul cu Kayserispor. Britanicul Caulker marcase.

Presa locala anunta ca soferul microbuzului a pierdut controlul, iar vehicului s-a rasturnat. Sural se lovise la cap si a fost dus la terapie intensiva de autoritatile turce. Medicii au pronuntat decesul cateva ore mai tarziu.



Presedintele clubului Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, sustine ca soferul micobuzului a adormit la volan: "Potrivit informatiilor primite de la seful politiei, in ciuda faptului ca erau doi soferi in microbuz, ambii au adormit. Motivul accidentului este ca cei doi soferi dormeau", a spus seful clubului turc.

Sural a jucat de 20 de ori pentru nationala Cehiei, inclusiv 3 meciuri la EURO 2016.

Josef Sural a jucat la Sparta Praga pana in ianuarie 2019, cand a fost vandut la Alanyaspor. In urma cu doua luni devenise tata pentru a doua oara, iar la ultimul gol marcat ii dedicase reusita bebelusului sau. Sural a mai jucat la Slovan Liberec.

Josef Sural had a newborn baby and he dedicated his last goal to his newborn baby by sucking his finger while celebrating the goal. #Alanyaspor pic.twitter.com/4mtpwjWTMN