Adunaţi în faţa porţilor complexului, fanii au dorit explicaţii clare despre situaţia actuală a clubului din Lisabona. Locul trei în campionat, Vulturii sunt deja la zece puncte în spatele lui FC Porto (52 de puncte), scrie news.ro.

În Liga Campionilor, Benfica se află pe locul 29 şi este practic eliminată înaintea ultimei etape, pe 28 ianuarie, împotriva lui Real Madrid.

Fanii, destul de frustraţi, dar respectuoşi, conform CMTV, au intrat în centrul de antrenament. Patru reprezentanţi au fost primii lăsaţi să intre. Apoi, uşile au fost deschise şi celorlalţi, sub escortă poliţienească. Aceştia au putut vorbi direct cu antrenorul portughez şi cu căpitanul echipei, Nicolás Otamendi (37).

Clubul a precizat că întâlnirea a avut loc într-o atmosferă de „mare respect şi spirit constructiv”. Conducerea sportivă a dat asigurări că un angajament consolidat şi o voinţă comună îi vor ajuta să strângă rândurile pentru a face faţă provocărilor majore care îi aşteaptă în a doua jumătate a sezonului.

