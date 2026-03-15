Ashley Cole semnează! Ce echipă va prelua fostul star de la Chelsea și Arsenal

Ashley Cole este foarte aproape de primul său post de antrenor principal. 

Fostul fundaș al lui Chelsea și Arsenal ar urma să preia formația italiană Cesena FC din Serie B.

Potrivit presei din Italia, oficialii clubului sunt încrezători că vor ajunge la un acord cu fostul internațional englez, care se află deja în Italia pentru discuții cu conducerea echipei.

Pentru Ashley Cole ar fi prima experiență ca antrenor principal la nivel de seniori. După retragerea din cariera de jucător, în 2019, englezul a activat ca antrenor secund la mai multe echipe, printre care Chelsea, Everton și Birmingham City. De asemenea, a făcut parte din staff-ul reprezentativei Anglia, lucrând alături de Lee Carsley.

Cesena FC ocupă în prezent locul 8 în Serie B, ultimul care asigură prezența în play-off-ul pentru promovare, după 30 de etape. Clubul a rămas fără antrenor după ce l-a demis pe Michele Mignani.

În perioada de jucător, Ashley Cole a bifat 384 de meciuri în Premier League, evoluând pentru Arsenal și Chelsea. Cu „tunarii” a câștigat două titluri de campion, iar la Chelsea și-a trecut în palmares și trofeul din UEFA Champions League.

Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
West Ham – Manchester City 1-1, pe VOYO. Pas greșit pentru oaspeți în lupta pentru Premier League
West Ham – Manchester City 1-1, pe VOYO. Pas greșit pentru oaspeți în lupta pentru Premier League
Marius Șumudică a ajuns la 10 înfrângeri în Arabia Saudită după eșecul cu Al-Shabab
Marius Șumudică a ajuns la 10 înfrângeri în Arabia Saudită după eșecul cu Al-Shabab
Costel Gâlcă le-a dat peste nas contestatarilor după ce Rapid a ajuns lider: ”Din câte știu, așa se spune”
Costel Gâlcă le-a dat peste nas contestatarilor după ce Rapid a ajuns lider: ”Din câte știu, așa se spune”
Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"
Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"
FCSB - Metaloglobus, de la 20:30! Debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor se vede LIVE TEXT pe Sport.ro
FCSB - Metaloglobus, de la 20:30! Debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor se vede LIVE TEXT pe Sport.ro
Pașcanu a avut un discurs-manifest când a auzit că Dinamo a acuzat arbitrajul lui Kovacs: ”Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri?”
Pașcanu a avut un discurs-manifest când a auzit că Dinamo a acuzat arbitrajul lui Kovacs: ”Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri?”
Farul - Petrolul, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00! Duel important în play-out
Farul - Petrolul, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00! Duel important în play-out
"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului
"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Căpitan nou la FCSB?! Mirel Rădoi a făcut un anunț important: ”Bună întrebare!”

Căpitan nou la FCSB?! Mirel Rădoi a făcut un anunț important: ”Bună întrebare!”

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Inter - Atalanta 1-1. Final nebun pe ”Meazza”, cu Chivu eliminat în minutul 85! Cum arată clasamentul din Serie A

Inter - Atalanta 1-1. Final nebun pe ”Meazza”, cu Chivu eliminat în minutul 85! Cum arată clasamentul din Serie A



Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"
Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"
Pașcanu a avut un discurs-manifest când a auzit că Dinamo a acuzat arbitrajul lui Kovacs: ”Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri?”
Pașcanu a avut un discurs-manifest când a auzit că Dinamo a acuzat arbitrajul lui Kovacs: ”Păi, ce facem, noi vrem să creștem arbitri?”
"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului
"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului
Mirel Rădoi, mesaj public pentru Gigi Becali: ”Sper să nu facă acest lucru!”
Mirel Rădoi, mesaj public pentru Gigi Becali: ”Sper să nu facă acest lucru!”
FCSB - Metaloglobus, de la 20:30! Debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor se vede LIVE TEXT pe Sport.ro
FCSB - Metaloglobus, de la 20:30! Debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor se vede LIVE TEXT pe Sport.ro
A fost victima hoților, care l-au legat de mâini și de picioare, iar acum și-a luat un câine de pază de 23.000 de euro
A fost victima hoților, care l-au legat de mâini și de picioare, iar acum și-a luat un câine de pază de 23.000 de euro 
Poveștile FA Cup | De pe vremea lui Carol I și a lui Lascăr Catargiu! Cupa Angliei, cea mai veche competiție din lume, se dispută de 150 de ani
Poveștile FA Cup | De pe vremea lui Carol I și a lui Lascăr Catargiu! Cupa Angliei, cea mai veche competiție din lume, se dispută de 150 de ani
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Echipa unde a strălucit Adrian Mutu revine la viață. A promovat în Serie B și visează la gloria de odinioară
Echipa unde a strălucit Adrian Mutu revine la viață. A promovat în Serie B și visează la gloria de odinioară
Scandal în Italia! Tatăl unui fotbalist a intrat pe teren și l-a bătut pe adversarul fiului său
Scandal în Italia! Tatăl unui fotbalist a intrat pe teren și l-a bătut pe adversarul fiului său
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

