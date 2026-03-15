Ashley Cole semnează! Ce echipă va prelua fostul star de la Chelsea și Arsenal

Fostul fundaș al lui Chelsea și Arsenal ar urma să preia formația italiană Cesena FC din Serie B.

Potrivit presei din Italia, oficialii clubului sunt încrezători că vor ajunge la un acord cu fostul internațional englez, care se află deja în Italia pentru discuții cu conducerea echipei.

Ashley Cole semnează cu Cesena

Pentru Ashley Cole ar fi prima experiență ca antrenor principal la nivel de seniori. După retragerea din cariera de jucător, în 2019, englezul a activat ca antrenor secund la mai multe echipe, printre care Chelsea, Everton și Birmingham City. De asemenea, a făcut parte din staff-ul reprezentativei Anglia, lucrând alături de Lee Carsley.