Wesley Sneijder, legenda olandeză alături de care Chivu a jucat atât la Ajax, cât și la Inter, a povestit momente inedite din perioada în care au fost colegi și a oferit un pronostic clar privind viitorul antrenorului român.



Într-un interviu preluat de L'Interista, Sneijder a dezvăluit cum era Chivu în cantonamente, pe vremea când împărțeau camera la Ajax. Olandezul și-a amintit de concentrarea totală a românului, care părea deja un strateg încă de pe atunci. "În centrul de antrenament eram mereu în aceeași cameră. Un pat aici, un pat dincolo, televizorul sus. Pe el nu-l interesa ce era la TV. Era mereu cu laptopul și vorbea cu prietena lui", a povestit fostul mijlocaș.



"Sunt sigur că va antrena România"



Această imagine, a unui Chivu studios și absorbit de laptop, l-a convins pe Sneijder de traiectoria pe care o va urma românul. Olandezul a oferit predicția momentului pentru fanii "tricolorilor": "Sunt sigur că într-o zi o va antrena pe România".



Sneijder a completat portretul actualului antrenor de la Inter, subliniind calitățile de lider pe care Chivu le-a arătat încă de tânăr.



"Nu încerca să întrerupă sau să vorbească prea mult cu tehnicienii, avea tendința să țină lucrurile pentru el. Dar când stăteam în cameră și vorbeam despre fotbal, era o persoană foarte inteligentă. A ajuns la Ajax și a devenit imediat căpitan, datorită personalității sale. Conducea echipa din linia de apărare. În afara terenului, un mare domn", a încheiat Sneijder.

