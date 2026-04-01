Propunere radicală în Italia, după al treilea Mondial consecutiv ratat!

Preşedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a declarat că Serie A ar trebui redusă la 16 echipe pentru a oferi mai mult timp antrenamentelor naţionalei Italiei, insistând totodată asupra unor compensaţii şi a unei "asigurări complete" pentru jucătorii chemaţi la meciuri internaţionale, informează site-ul Football Italia.

Preşedintele lui Napoli, De Laurentiis, a vorbit despre starea fotbalului italian într-un interviu acordat postului de radio Radio CRC, la doar câteva ore după înfrângerea Azzurrilor.

"Sentimentul meu a fost clar timp de zece ani. Pur şi simplu mă face să zâmbesc", a spus De Laurentiis, potrivit Agerpres.

"Întotdeauna noi am spus că s-au jucat prea multe meciuri, iar asta ne distruge jucătorii. Astăzi, încă vrem să avem 20 de echipe (în Serie A), dar dacă revenim la 16 echipe şi desfiinţăm Supercupele jucate în Arabia Saudită, ne-am odihni jucătorii, care sunt un patrimoniu pentru care plătim, şi am avea timp să lăsăm echipa naţională să se antreneze.

Ar trebui să începem să ne gândim: este abordarea tactică cu care se mândreşte fotbalul italian cu adevărat eficientă pentru a obţine rezultate împotriva altor naţiuni? Ani de zile, eu am susţinut că totul în fotbalul italian stagnează şi nimic nu se schimbă, pentru că atunci când nimic nu se schimbă, toată lumea merge mai departe. Nu sunt genul de persoană căreia îi place să tragă de timp. Şaisprezece echipe, mai puţine meciuri, mai mult timp pentru antrenamentele echipei naţionale", a continuat ADL.