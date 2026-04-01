Propunere radicală în Italia, după al treilea Mondial consecutiv ratat!

Italia îşi linge din nou rănile după ce a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Cupa Mondială. Squadra Azzurra u pierdut la departajare în faţa Bosniei-Herţegovina, marţi seară, în finala play-off-ului.

Preşedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a declarat că Serie A ar trebui redusă la 16 echipe pentru a oferi mai mult timp antrenamentelor naţionalei Italiei, insistând totodată asupra unor compensaţii şi a unei "asigurări complete" pentru jucătorii chemaţi la meciuri internaţionale, informează site-ul Football Italia.

Aurelio De Laurentiis crede că Serie A ar trebui să revină la sistemul cu 16 echipe

Preşedintele lui Napoli, De Laurentiis, a vorbit despre starea fotbalului italian într-un interviu acordat postului de radio Radio CRC, la doar câteva ore după înfrângerea Azzurrilor.

"Sentimentul meu a fost clar timp de zece ani. Pur şi simplu mă face să zâmbesc", a spus De Laurentiis, potrivit Agerpres.

"Întotdeauna noi am spus că s-au jucat prea multe meciuri, iar asta ne distruge jucătorii. Astăzi, încă vrem să avem 20 de echipe (în Serie A), dar dacă revenim la 16 echipe şi desfiinţăm Supercupele jucate în Arabia Saudită, ne-am odihni jucătorii, care sunt un patrimoniu pentru care plătim, şi am avea timp să lăsăm echipa naţională să se antreneze.

Ar trebui să începem să ne gândim: este abordarea tactică cu care se mândreşte fotbalul italian cu adevărat eficientă pentru a obţine rezultate împotriva altor naţiuni? Ani de zile, eu am susţinut că totul în fotbalul italian stagnează şi nimic nu se schimbă, pentru că atunci când nimic nu se schimbă, toată lumea merge mai departe. Nu sunt genul de persoană căreia îi place să tragă de timp. Şaisprezece echipe, mai puţine meciuri, mai mult timp pentru antrenamentele echipei naţionale", a continuat ADL.

Președintele Federației refuză momentan să demisioneze

Patronul lui Napoli a sugerat de asemenea ca federaţiile naţionale să plătească cluburile pentru utilizarea jucătorilor lor.

"Compensarea cluburilor pentru jucătorii chemaţi la echipa naţională şi asigurarea completă în caz de accidentare: în opinia mea, aceasta este restartul de care avem nevoie", a adăugat el.

Preşedintele Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, a refuzat până acum să demisioneze, dar se confruntă cu presiuni interne pe mai multe fronturi, iar fostul preşedinte al Comitetului olimpic italian (CONI), Giovanni Malago, a apărut ca un posibil înlocuitor.

Malago, în vârstă de 67 de ani, se bucură de susţinerea lui De Laurentiis.

"Cineva ca Malago, care este obişnuit să dea mereu tot ce are mai bun pentru că este un mare profesionist şi a demonstrat-o întotdeauna, poate contribui în loc să ia, şi are şi o anumită umanitate. Dacă am relua activitatea cu el mâine dimineaţă, cred că am fi din nou puternici în câţiva ani", a afirmat preşedintele lui Napoli.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
Antonio Conte revine după mai bine de un an! Contract pe trei sezoane și salariu fabulos din partea patronului pe care-l va ține departe de problemele sportive ale echipei
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

