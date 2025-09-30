FC Porto a obţinut a şaptea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Portugaliei, învingând în deplasare, cu scorul de 4-0, formaţia Arouca, luni seara, în ultimul meci al etapei a 7-a.
"Dragonii", conduşi de antrenorul italian Francesco Farioli (36 de ani, ex-Ajax Amsterdam), s-au impus prin golurile marcate de Samu Aghehowa (12), Deniz Gul (51), Francisco Moura (60) şi Zaidu Sanusi (85), în condiţiile în care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 48, după eliminarea lui Martim Fernandes, pentru cumul de cartonaşe galbene!
Cu maximum de puncte acumulate (21), FC Porto domină clasamentul ligii portugheze, cu un avans de trei puncte faţă de campioana en-titre, Sporting Lisabona, în timp ce Benfica Lisabona, echipă pregătită de Jose Mourinho, se află pe ultima treaptă a podiumului, la patru lungimi de lider.
Rezultatele din etapa a șaptea a campionatului portughez
Vineri
Benfica Lisabona - Gil Vicente 2-1
Sâmbătă
Santa Clara - Tondela 1-2
Moreirense - Casa Pia 2-1
Estrela Amadora - AVS 3-0
Estoril - Sporting Lisabona 0-1
Duminică
FC Alverca - Vitoria Guimaraes 2-0
Sporting Braga - Nacional Madeira 0-1
FC Famalicao - Rio Ave 0-0
Luni
Arouca - FC Porto 0-4
Clasamentul din Liga Portugal
1. FC Porto 21 puncte
2. Sporting Lisabona 18
3. Benfica Lisabona 17
4. Moreirense 15
5. Gil Vicente 13
6. FC Famalicao 12
7. Sporting Braga 9
... Agerpres