VIDEO Ireal! Cu om în minus o repriză întreagă, FC Porto și-a distrus adversara în deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli

Ireal! Cu om &icirc;n minus o repriză &icirc;ntreagă, FC Porto și-a distrus adversara &icirc;n deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa tânărului tehnician italian Francesco Farioli are un debut de sezon perfect.

TAGS:
FC PortoFrancesco FarioliSamu AghehowaDeniz GulJose Mourinho
Din articol

FC Porto a obţinut a şaptea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Portugaliei, învingând în deplasare, cu scorul de 4-0, formaţia Arouca, luni seara, în ultimul meci al etapei a 7-a.

"Dragonii", conduşi de antrenorul italian Francesco Farioli (36 de ani, ex-Ajax Amsterdam), s-au impus prin golurile marcate de Samu Aghehowa (12), Deniz Gul (51), Francisco Moura (60) şi Zaidu Sanusi (85), în condiţiile în care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 48, după eliminarea lui Martim Fernandes, pentru cumul de cartonaşe galbene!

Cu maximum de puncte acumulate (21), FC Porto domină clasamentul ligii portugheze, cu un avans de trei puncte faţă de campioana en-titre, Sporting Lisabona, în timp ce Benfica Lisabona, echipă pregătită de Jose Mourinho, se află pe ultima treaptă a podiumului, la patru lungimi de lider.

Rezultatele din etapa a șaptea a campionatului portughez

Vineri

Benfica Lisabona - Gil Vicente 2-1

Sâmbătă

Santa Clara - Tondela 1-2

Moreirense - Casa Pia 2-1

Estrela Amadora - AVS 3-0

Estoril - Sporting Lisabona 0-1

Duminică

FC Alverca - Vitoria Guimaraes 2-0

Sporting Braga - Nacional Madeira 0-1

FC Famalicao - Rio Ave 0-0

Luni

Arouca - FC Porto 0-4

Clasamentul din Liga Portugal

1. FC Porto 21 puncte

2. Sporting Lisabona 18

3. Benfica Lisabona 17

4. Moreirense 15

5. Gil Vicente 13

6. FC Famalicao 12

7. Sporting Braga 9

... Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: &bdquo;Bă, de ce te &icirc;ntorci?&rdquo;
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul rom&acirc;n, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași
Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul român, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași
Scandal monstru cu Mourinho, &icirc;n Portugalia: au depus pl&acirc;ngere &icirc;mpotriva sa!
Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!
C&acirc;nd și unde se dispută Supercupa Spaniei, cu patru echipe la start, deși Barcelona a c&acirc;știgat toate trofeele interne &icirc;n acest an
Când și unde se dispută Supercupa Spaniei, cu patru echipe la start, deși Barcelona a câștigat toate trofeele interne în acest an
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Premieră &icirc;n fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat



Recomandarile redactiei
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: &bdquo;Bă, de ce te &icirc;ntorci?&rdquo;
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Alte subiecte de interes
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a c&acirc;știgat titlul cu numărul 20 &icirc;n Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Meci mare făcut de Alex Dobre co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Farioli s-a despărțit de Ajax! Italianul e favorit să-l &icirc;nlocuiască pe Postecoglou la Tottenham
Farioli s-a despărțit de Ajax! Italianul e favorit să-l înlocuiască pe Postecoglou la Tottenham
Ajax Amsterdam, gata pentru titlu! Portarul Matheus, pasă de gol &icirc;n derby-ul c&acirc;știgat la PSV Eindhoven acasă
Ajax Amsterdam, gata pentru titlu! Portarul Matheus, pasă de gol în derby-ul câștigat la PSV Eindhoven acasă
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
CITESTE SI
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis &icirc;n Rom&acirc;nia. ASF nu &icirc;i mai permite să &icirc;ncheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!