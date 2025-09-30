FC Porto a obţinut a şaptea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Portugaliei, învingând în deplasare, cu scorul de 4-0, formaţia Arouca, luni seara, în ultimul meci al etapei a 7-a.

"Dragonii", conduşi de antrenorul italian Francesco Farioli (36 de ani, ex-Ajax Amsterdam), s-au impus prin golurile marcate de Samu Aghehowa (12), Deniz Gul (51), Francisco Moura (60) şi Zaidu Sanusi (85), în condiţiile în care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 48, după eliminarea lui Martim Fernandes, pentru cumul de cartonaşe galbene!

