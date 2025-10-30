Tensiunea a atins cote maxime la conferința de presă de după meciul de pe Marassi, unde tehnicianul francez a răbufnit în momentul în care a fost întrebat direct despre viitorul său pe banca tehnică.



"Golul din minutul 3 ne-a distrus mental"



Înainte de momentul tensionat, Vieira a încercat să explice dezastrul de pe teren. Antrenorul a pus eșecul pe seama psihicului jucătorilor săi, grav afectat de startul de coșmar al partidei.



"A fost un meci foarte dificil, mai ales din punct de vedere mental. Golul pe care l-am primit după trei minute a făcut totul foarte greu. Pur și simplu nu am reușit să reacționăm", a transmis Vieira. Acesta a recunoscut că echipa s-a prăbușit complet: "Ne-am pierdut organizarea și disciplina în teren. Am simțit tensiunea faptului că nu câștigăm acasă și nu am reușit să gestionăm presiunea".



Reacția nervoasă a lui Vieira



Momentul "fierbinte" al serii a venit când un jurnalist a vrut să știe dacă antrenorul a discutat cu conducerea și dacă se mai bucură de susținerea șefilor.



Vizibil deranjat de întrebare, Vieira a replicat tăios: "Îmi pui întrebarea asta așa, imediat după meci? E un pic dificil. Înțeleg că e munca ta. Dar această întrebare, pentru mine, nu are sens".



Fostul campion mondial a încercat să evite un răspuns direct, mutând atenția: "Preocuparea mea este să încerc să câștig meciul. Astăzi este un moment dificil pentru noi toți și trebuie să acceptăm criticile. În rest, vedem. Dar să răspund imediat la această întrebare nu face parte din personalitatea mea".

