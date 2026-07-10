În partida disputată pe teren neutru, la Lublin (Polonia), Dinamo Kiev a fost echipa mult mai periculoasă și a expediat nu mai puțin de 27 de șuturi, însă U Cluj a reușit să reziste și chiar putea da lovitura la marea ocazie a lui Mendy din prima repriză.

Alex Chipciu, după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0: "Rezultat mare contra unei echipe istorice"

Alexandru Chipciu, căpitanul lui U Cluj, crede că rezultatul obținut este unul mare, având în vedere diferența valorică dintre cele două echipe și spune că reperele ardelenilor în această dublă manșă sunt naționalele mici de la Cupa Mondială care au produs surprize, precum Capul Verde sau Paraguay.

"Aș spune că e un rezultat mare contra unei echipe istorice. Multă lume din România nu ne dădea șanse să facem ceva în acest meci, dar iată că am făcut. Un rezultat mare pentru istoria noastră - e a doua oară participare după atâția într-o competiție din Europa.

Cred că am făcut o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Sper ca și românii care susțin celelalte echipe au simțit puțină mândrie că am rezistat contra unei echipe bune.

Asta îmi spunea și căpitanul lor în prima repriză... ce ocazie mare am ratat! Știam cam toți jucătorii din echipa lor. Știam că au jucători de națională, cum ar fi Shaparenko, Ponomerenko, Voloshyn, căpitanul lor. Știam că au calitate foarte mare pe tranziție și că sunt necruțători. Azi au fost cruțători de câteva ori.

Știam că trebuie să fim o echipă foarte scurtă și să suferim. Așa cum am văzut la Campionatul Mondială echipe precum Capul Verde și Paraguay, care s-au apărat, au rezistat și au câștigat până la urmă. Cred că ăsta a fost reperul nostru. În meciul retur avem și noi șansa noastră.

Ne-a lipsit și Lukic, probabil cel mai bun jucător al nostru, care e la nivel cu Ponomarenko. Cred că ne-ar fi ajutat foarte mult într-o astfel de dublă. Ne-a lipsit și Mikanovic, fundașul nostru dreapta de bază. Am improvizat cu Stanojev, care a făcut un meci foarte bun", a spus Alex Chipciu, pentru PRO TV.