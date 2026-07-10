VIDEO EXCLUSIV Alex Chipciu, show după remiza cu Dinamo Kiev: "Rezultat mare! Acum vreau să batem recordul!"

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SPORT.RO
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U Cluj a remizat contra lui Dinamo Kiev, scor 0-0, în prima manșă din turul 1 preliminar al Europa League.

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În partida disputată pe teren neutru, la Lublin (Polonia), Dinamo Kiev a fost echipa mult mai periculoasă și a expediat nu mai puțin de 27 de șuturi, însă U Cluj a reușit să reziste și chiar putea da lovitura la marea ocazie a lui Mendy din prima repriză.

Alex Chipciu, după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0: "Rezultat mare contra unei echipe istorice"

Alexandru Chipciu, căpitanul lui U Cluj, crede că rezultatul obținut este unul mare, având în vedere diferența valorică dintre cele două echipe și spune că reperele ardelenilor în această dublă manșă sunt naționalele mici de la Cupa Mondială care au produs surprize, precum Capul Verde sau Paraguay.

"Aș spune că e un rezultat mare contra unei echipe istorice. Multă lume din România nu ne dădea șanse să facem ceva în acest meci, dar iată că am făcut. Un rezultat mare pentru istoria noastră - e a doua oară participare după atâția într-o competiție din Europa. 

Cred că am făcut o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Sper ca și românii care susțin celelalte echipe au simțit puțină mândrie că am rezistat contra unei echipe bune.

Asta îmi spunea și căpitanul lor în prima repriză... ce ocazie mare am ratat! Știam cam toți jucătorii din echipa lor. Știam că au jucători de națională, cum ar fi Shaparenko, Ponomerenko, Voloshyn, căpitanul lor. Știam că au calitate foarte mare pe tranziție și că sunt necruțători. Azi au fost cruțători de câteva ori. 

Știam că trebuie să fim o echipă foarte scurtă și să suferim. Așa cum am văzut la Campionatul Mondială echipe precum Capul Verde și Paraguay, care s-au apărat, au rezistat și au câștigat până la urmă. Cred că ăsta a fost reperul nostru. În meciul retur avem și noi șansa noastră.

Ne-a lipsit și Lukic, probabil cel mai bun jucător al nostru, care e la nivel cu Ponomarenko. Cred că ne-ar fi ajutat foarte mult într-o astfel de dublă. Ne-a lipsit și Mikanovic, fundașul nostru dreapta de bază. Am improvizat cu Stanojev, care a făcut un meci foarte bun", a spus Alex Chipciu, pentru PRO TV.

Chipciu așteaptă record de asistență pe Cluj Arena

Pentru U Cluj urmează Supercupa României contra Universității Craiova, duminică, de la 20:30, în Bănie. Ulterior, joi, 16 iulie, ardelenii vor juca acasă returul cu Dinamo Kiev, iar Chipciu așteaptă un stadion plin.

"Ne vom lupta și la Cluj. Sper să batem recordul de asistență. Sper să fim mai mult de 25.000. Am merita după rezultatul ăsta. Cu ei în spate orice e posibil, dar bineînțeles păstrând lucrurile de azi. Nu vom ieși ca nebunii la atac. 

Noi, românii, avem problema asta. Asta vorbeam și cu colegii. Parcă nu a fost Dinamo Kiev așa cum am crezut. Noi, în mintea noastră, zicem că adversarul e cel mai bun. În același timp, dacă simțim că ei nu sunt cei mai buni, nu ne mai apărăm, nu mai venim înapoi și întrăm în partea cealaltă. Românii, inclusiv naționala, cred că nu au avut niciodată echilibrul ăsta. Nu am știut să suferim când trebuia, așa cum a fost cazul meciului cu Bosnia. Am avut 3 reprize din 4 la îndemâna noastră, iar Bosnia a jucat la Mondial", a mai spus Chipciu.

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