Atacantul lui Manchester City, care în 2023 era pe locul 2, în spatele lui Messi, și pe 5 în 2024, a fost clasat acum abia pe un neverosimil loc 26, stârnind reacții vehemente în țara sa natală.



Presa norvegiană, prin publicația tv2.no, a preluat imediat subiectul, considerând clasarea drept o mare surpriză.



Expert TV 2: "Sunt prea dependenți de trofee"



Simen Stamso-Moller, expert al postului TV 2, a criticat modul în care sunt evaluate performanțele individuale, legându-le excesiv de succesul echipei de club. Acesta a subliniat că lipsa unui trofeu major câștigat de Manchester City în sezonul precedent a cântărit decisiv în defavoarea lui Haaland.



"Este un pic surprinzător. Acum, jurnaliștii votează zece jucători, așa că te-ai fi așteptat ca un nume atât de mare să prindă mai multe liste. Însă, așa cum e structurat Balonul de Aur, ești mult prea dependent de o echipă care câștigă trofee, iar City nu a făcut-o în sezonul trecut", a explicat Stamso-Moller.



Mai mult, expertul norvegian și-a manifestat stupoarea și față de alte decizii ale votanților, cum ar fi clasarea lui Virgil van Dijk, campion în Premier League cu Liverpool, abia pe locul 28.



"Faptul că Virgil van Dijk este pe locul 28... nu înțeleg nimic din asta. Pur și simplu nu pricep!", a adăugat expertul, șocat de ierarhia finală.

