Inter U19, debut pozitiv în UEFA Youth League. Echipa lui Cristi Chivu a întors scorul cu Bayern Munchen U19

După ce a câștigat campionatul în Italia, echipa de tineret a lui Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a debutat în competiția europeană, într-un duel de forță.

Inter U19 - Bayern U19 s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Nemții au condus cu 2-0 la pauză, după golurile reușite de Ibrahimovic și Kabadayi, însă elevii lui Cristi Chivu au avut o revenire de senzație în partea a doua, reușind să restabilească egalitate, datorită golurilor marcate de Carboni și Curatolo.

Inter U19 face parte din grupa C, alături de Bayern U19, Barcelona U19 și Plzen U19.

În campionat, situația nu este una foarte bună pentru formația lui Chivu. După patru etape, Inter U19 se află de-abia pe locul 16, cu două înfrângerii și două rezultate de egalitate.

Cristi Chivu, despre experiența la Inter U19

"Rămân încă un an la Primavera, sunt mulțumiți de mine. Eu doresc să continui procesul de creștere și maturizare pentru această meserie în care sunt angrenat. Și eu învăț, și eu încerc să devin mai responsabil și mai bun pentru găsirea soluțiilor potrivite la antrenamente și în timpul meciurilor.

Inter a crezut în mine, mi-a oferit posibilitatea de a antrena o echipă de copii încă de acum 10 ani. Mi-a plăcut, e pasiune, e motivație, de a sta în mijlocul lor, mi-a oferit și credibilitate faptul că am jucat la nivel ridicat, la Inter.

Mă pregătesc pentru ce va urma, eu consider că mai am multe de învățat, îmi lipsesc anumite lucruri pe care vreau să le perfecționez. Mai am de învățat din punct de vedere tactic. De patru-cinci ori pe săptămână vorbesc cu Simone, comunicăm constant, prioritate are echipa mare", a declarat Cristi Chivu la DigiSport.