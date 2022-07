Chivu nu uită și nu iartă. "Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit!"

Cristi Chivu (41 de ani) e antrenor la Inter Primavera, formație alături de care a câștigat campionatul după o finală cu AS Roma.

Fostul căpitan al naționalei a vorbit joi seara despre cariera sa de antrenor, dar a adus involuntar aminte și de momentul penibil în care a fost protagonist Răzvan Burleanu, în urmă cu patru ani, când l-a învins pe Ionuț Lupescu la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Întrebat la televiziunea Digi Sport dacă cineva din FRF l-a sunat pentru a-l felicita după câștigarea campionatului U19, reșițeanul câștigător de Champions League a oferit un răspuns elegant, dar prin care l-a atins pe Burleanu.

Chivu: "Am fost ciuruit!"

"Am primit foarte multe mesaje de la președinți de cluburi. (n.r. - a făcut o pauză lungă, după care a răspuns râzând amar) Nu. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit! Vreau în iarbă, m-a prins microbul, eu vreau să fiu antrenor! Nu mai vreau birou. Șansa, destinul, mi-a deschis o ușă pe care am deschis-o mai larg. Îmi doresc să reușesc aici, asta e ambiția mea", a declarat Chivu, joi seara, la televiziunea Digi Sport.

Burleanu, în urmă cu patru ani: "I-am ciuruit!"

"Le mulțumesc contracandidaților pentru participare, îi mulțumesc întregii mele echipe, ați fost azi fermi, drepți, integri. Sunt mândru că fac parte din această echipă, din această familie. Iar, într-un final, recunosc că deși nu a fost doar un fleac, i-am ciuruit!", a spus Burleanu, la primul discurs după ce a câștigat al doilea mandat în fruntea fotbalului românesc.

În sala de la Casa Fotbalului, pe lângă contracandidatul Ionuț Lupescu se aflau mai mulți oameni de fotbal care-l susțineau pe Kaiser. În afara lui Chivu grupul susținătorilor fostului mijlocaș era format din Mircea Lucescu, Cristi Balaj, Costel Gâlcă sau Ionel Ganea.

Rezultate alegerilor la FRF din 2018: Răzvan Burleanu - 168 de voturi; Ionuţ Lupescu - 78 de voturi; Marcel Puşcaş - 8 voturi; Ilie Drăgan - 0 voturi.

Chivu, primul trofeu din rolul de antrenor

Pentru Cristi Chivu a fost primul trofeu ca antrenor. Fostul căpitan al naționalei României antrenează la grupele de juniori ale lui Inter din 2018, iar în vara anului trecut a preluat formația U19.

Chivu a evoluat la Inter în perioada 2007-2014



A jucat 115 partide și a înscris trei goluri



75 de selecții a strâns în naționala României



26 octombrie e ziua în care va împlini 42 de ani

1,84 m e înălțimea fostului fotbalist care putea juca fundaș stânga, fundaș central și mijlocaș defensiv

În finala play-off-ului, echipa lui Chivu a învins AS Roma, scor 2-1, după prelungiri. Finala s-a disputat la Reggio Emilia, pe stadionul lui Sassuolo, iar AS Roma, câștigătoarea sezonului regulat, a deschis scorul în minutul 70, prin fundașul spaniol Javier Vicario. Inter a trimis meciul în prelungiri grație reușitei mijlocașului Cesare Casadei, din minutul 81. Golul victoriei a fost înscris de mijlocașul bulgar Nikola Iliev, în minutul 97. Decarul nerazzurilor a pătruns excelent în careu, a fentat un adversar și a finalizat cu un șut în forță.