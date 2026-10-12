Potrivit Gazzetta dello Sport, conducerea nerazzurrilor a inițiat deja discuțiile cu reprezentanții fotbalistului pentru a semna un contract valabil până în vara anului 2030. Deși gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a activat o clauză prin care își asigură serviciile fundașului stânga încă doi ani, obiectivul principal este blindarea pe termen lung a jucătorului de aproape 29 de ani. Această decizie confirmă rolul important pe care Dimarco îl joacă în proiectul lui Cristi Chivu la campioana Italiei.
Inter Milano i-a prelungit unilateral contractul lui Dimarco, iar acum mai pregătește o lovitură
Inter Milano nu se mulțumește cu prelungirea automată (până în 2028) a înțelegerii lui Federico Dimarco și a demarat negocierile pentru un nou acord.
Un nou rol tactic sub comanda lui Cristi Chivu
Dincolo de situația contractuală, Dimarco experimentează o schimbare de poziționare pe teren. Fotbalistul primește tot mai multă libertate de mișcare din partea staff-ului tehnic, părăsind deseori banda stângă pentru a intra în centru sau ajungând chiar în flancul opus, având un rol de „regizor” al ofensivei.
„La un moment dat a mers să finalizeze acțiunea pe dreapta și puțin a lipsit să nu marcheze. El înțelege rapid când este nevoie să avanseze. Important este ca apoi să își recupereze poziția”, a explicat antrenorul Cristi Chivu, după victoria obținută în fața Parmei.
Cu 7 goluri și 18 pase decisive în campionatul trecut, apărătorul a bifat o singură pasă de gol în actuala stagiune, în meciul cu Napoli (3-2). În ciuda startului de sezon sub așteptări, jucătorul vizează revenirea în echipa națională a Italiei, după ce problemele la genunchi l-au forțat să rateze primele patru partide din Liga Națiunilor.
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