Inter Milano i-a prelungit unilateral contractul lui Dimarco, iar acum mai pregătește o lovitură

Potrivit Gazzetta dello Sport, conducerea nerazzurrilor a inițiat deja discuțiile cu reprezentanții fotbalistului pentru a semna un contract valabil până în vara anului 2030 . Deși gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a activat o clauză prin care își asigură serviciile fundașului stânga încă doi ani, obiectivul principal este blindarea pe termen lung a jucătorului de aproape 29 de ani. Această decizie confirmă rolul important pe care Dimarco îl joacă în proiectul lui Cristi Chivu la campioana Italiei.

Cum ar fi? Freiburg, cu simbolul Julian Schuster pe bancă, noul lider în Bundesliga, peste Bayern Munchen și Borussia Dortmund

FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Cătălin Moroșanu, de la 21:00, pe VOYO SPORT 1

Liverpool îl vrea pe jucătorul de 500 de milioane de euro al Barcelonei!

Ce note a primit Federico Dimarco după gafa colosală din debutul meciului Italia - Albania de la EURO 2024

Un nou rol tactic sub comanda lui Cristi Chivu

Dincolo de situația contractuală, Dimarco experimentează o schimbare de poziționare pe teren. Fotbalistul primește tot mai multă libertate de mișcare din partea staff-ului tehnic, părăsind deseori banda stângă pentru a intra în centru sau ajungând chiar în flancul opus, având un rol de „regizor” al ofensivei.

„La un moment dat a mers să finalizeze acțiunea pe dreapta și puțin a lipsit să nu marcheze. El înțelege rapid când este nevoie să avanseze. Important este ca apoi să își recupereze poziția”, a explicat antrenorul Cristi Chivu, după victoria obținută în fața Parmei.

Cu 7 goluri și 18 pase decisive în campionatul trecut, apărătorul a bifat o singură pasă de gol în actuala stagiune, în meciul cu Napoli (3-2). În ciuda startului de sezon sub așteptări, jucătorul vizează revenirea în echipa națională a Italiei, după ce problemele la genunchi l-au forțat să rateze primele patru partide din Liga Națiunilor.