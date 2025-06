Mondialul Cluburilor merge înainte, însă criticile se înmulțesc în ceea ce privește această competiție-mamut pe care a înființat-o FIFA, în goana după bani.

Doar ieri au apărut trei reacții acide, din partea lui Jurgen Klopp, Enzo Maresca și Asociația Jucătorilor Francezi de Fotbal, toate punând la zid ce se întâmplă acum, în America. Din păcate, și Cristi Chivu riscă să se lovească frontal de problemele organizatorice de la FIFA Club World Cup 2025.

Inter – Fluminense, meci amenințat de starea vremii

În noaptea de duminică spre luni, Chivu a apărut în fața jurnaliștilor, la Charlotte, pentru a prefața meciul Inter – Fluminense (luni, ora 22.00, VOYO, Pro TV). Cu acest prilej, tehnicianul român a fost înștiințat că disputarea jocului, conform programării, e sub semnul întrebării. Motivul? S-a emis o alertă de furtună în zonă și e posibil ca meciul să fie dat peste cap din această cauză.

Cum la Mondialul Cluburilor au fost deja șapte partide afectate din acest motiv, Chivu a lansat un apel către organizatori.

„Am aflat și eu despre alerta de furtună care s-a emis pentru astăzi. Le cer organizatorilor responsabilitate. Vreau să știm cum stau lucrurile și să avem o decizie clară, în privința meciului, până la ora 12.00 (n.r. – ora locală). Ar fi o mare problemă, dacă am ajunge la stadion și am afla acolo că meciul a fost amânat. Ca să joci aceste meciuri, la intensitate maximă, ai nevoie de o pregătire ca la carte. Adică, trebuie să mănânci într-un fel și să bei la niște ore precise. Mai ales că acum urmează meciurile eliminatorii, care pot atinge și 120 de minute. Încă o dată, cer doar responsabilitate din partea organizatorilor, ca să n-avem surprize neplăcute“, a spus Chivu.

Învingătoarea meciului Inter – Fluminense va avansa, în sferturi, acolo unde va juca fie cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), fie cu Manchester City (Anglia).