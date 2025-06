„Exorcistul“: Chivu poate elibera Interul de fantomele unui dezastru care bântuie și acum echipa

[🌎 FIFA Club World Cup]



👉 FINAL matchups that appear most often in our sims (as of 27 June):



13% 🇫🇷 PSG - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

11% 🇫🇷 PSG - 🇮🇹 Inter Milan

6% 🇪🇸 Real Madrid - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

6% 🇪🇸 Real Madrid - 🇮🇹 Inter Milan

6% 🇫🇷 PSG - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

5% 🇩🇪 Bayern - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

5% 🇩🇪 Bayern…